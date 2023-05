“È lei, è Meghan Markle”. La moglie di Harry in incognito all’incoronazione di Carlo III: la foto scattata in chiesa (FOTO)

Carlo III è stato incoronato re nell’abbazia di Westminster. Presente tutta la famiglia reale e per l’occasione anche il figlio Harry, che vive negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet Diana, è tornato a Londra. L’ex attrice è rimasta in California insieme ai bambini, ma secondo il New York Post, o meglio, secondo quanto scritto da alcuni utenti di Twitter citati dal quotidiano statunitense, la moglie di Harry avrebbe partecipato alla cerimonia di incoronazione in incognito. Ma andiamo con ordine.

Il figlio di Elisabetta II è diventato ufficialmente re. “God save the king”, ha pronunciato l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, dopo aver posto sul capo del sovrano la corona di Sant’Edoardo. Prima della corona, re Carlo III ha ricevuto le diverse insegne reali, fra cui il guanto, le armille (bracciali), il globo e i due scettri. Il sovrano è stato quindi intronizzato, ultima fase della sua incoronazione. Seduto sul trono, col capo coperto dalla corona, ha ricevuto il giuramento di fedeltà del figlio ed erede William.

Meghan Markle all’incoronazione di Carlo III in incognito

Poi è stato pronunciato il giuramento di fedeltà del pubblico, “l’omaggio del popolo” a cui si sono uniti quanto lo volevano, nell’abbazia e davanti agli schermi, pronunciando le parole: “Giuro vera lealtà a Sua Maestà, i suoi eredi e successori, in base alla legge. Dio aiutami”. Dopo Carlo III anche la regina Camilla ha ricevuto l’unzione ed è stata incoronata. Camilla non ha dovuto pronunciare il giuramento ed ha ricevuto sul capo la corona della regina Mary. Dopo aver ricevuto la comunione, re e la regina consorte si sono quindi diretti nella cappella di Sant’Edoardo, dietro l’altare maggiore.

Ad assistere alla incoronazione di re Carlo III tutta la famiglia reale, la nobiltà e gli ospiti. In prima fila William, Kate, Charlotte e Louise (George era uno dei paggetti del re), e ancora il fratello Edoardo e la moglie Sophie, i conti di Wessex e Forfar. Harry, arrivato a Londra per assistere all’incoronazione, si trovava invece in terza fila insieme alle cugine Eugenia e Beatrice e ai rispettivi mariti. Assente Meghan Markle.

"Royal fans convinced Meghan Markle snuck into coronation in disguise" @nypost 🤣🤣



Sir Karl Jenkins, who was sitting next to Sir Andrew Lloyd Webber, for the #Coronation is far more talented than MM will ever be 🙂 pic.twitter.com/uB4uxwvKnj — Kat ⚖🐾🏃‍♀️🚴‍♀️🏊‍♀️🍰🫂 (@katchatlaw) May 7, 2023

Meghan Markle non ha partecipato all’incoronazione di re Carlo ed è rimasta negli Stati Uniti insieme ai figli Archie e Lilibet Diana. In queste ore, però, il New York Post ha pubblicato una strampalata ipotesi secondo la quale l’ex duchessa di Sussex avrebbe partecipato alla cerimonia in incognito. Nell’articolo sono stati riportati i post pubblicati da diversi utenti conviti che Meghan fosse in chiesa vestita con abiti maschili. Ovviamente l’ipotesi è decisamente bislacca, visto che la voto circolata in rete immortala Sir Karl Jenkins, un compositore musicale, e non la moglie di Harry con parrucca e baffi posticci.