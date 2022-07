“Una principessa”. Nozze vip, la sposa sceglie un abito sobrio e punta sul velo (preziosissimo)

Matrimonio super vip. Lady Tatiana Mountbatten, figlia del cugino di primo grado del principe Filippo, il marchese di Milford Haven, ha sposato Alexander Dru alla Winchester Chapel nel Regno Unito durante il fine settimana.

La sposa ha indossato un tradizionale abito bianco della stilista britannica Suzanne Neville per la cerimonia, optando per un abito con maniche ad aletta con uno scollo a V lungo la schiena. Secondo il Daily Mail, l’abito presentava dettagli di perline intorno alla vita e un grande strascico utilizzato con i ricami dell’abito da sposa di sua madre.





Tatiana è la figlia di George Mountbatten, 4° marchese di Milford Haven e della sua prima moglie, Sarah Georgina, che ora è la Lady Spencer di Alresford. È imparentata con la regina e il principe Filippo da parte di padre. Suo nonno, David Mountbatten, 3° marchese di Milford Haven, era il testimone del principe Filippo al suo matrimonio con la regina Elisabetta.

Il suo prozio era Louis Mountbatten, conte di Birmania (chiamato anche “Lord Mountbatten”), è stato mentore del principe Carlo e “nonno onorario” dei figli della regina Elisabetta e del principe Filippo. Non solo. Il fratellastro della sposa, Harry Wentworth-Stanley, è sposato con l’ex fidanzata del principe Harry, Cressida Bonas. I Wentworth-Stanley erano presenti alle nozze di Winchester.

Lady Tatiana condivide una passione con la regina Elisabetta: l’equitazione. La pagina Instagram di Lady Tatiana è infatti piena di foto delle sue attività equestri, incluso un recente safari a cavallo in Kenya. “Sono una cavallerizza professionista di dressage con sede a Windsor. Qui alleno un paio dei miei cavalli e alcuni cavalli che sono stati addestrati con me da alcune persone meravigliose che si sono affidate a me per l’educazione e la carriera del loro cavallo”, scrive sul suo sito web Lady Tatiana.

