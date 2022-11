Lutto nel mondo dello spettacolo. Una carriera da sarto e una professionalità che lo ha condotto a vestire i vip da Oscar anche nella scena Hollywoodiana, quella di Cesare Attolini che chiude per sempre i suoi occhi a 91 anni.

Cesare Attolini muore a 91 anni. La sua azienda, fondata nel lontano 1930, è diventata tra le più rinomate sul panorama mondiale, con capi di altissima qualità esportati in ogni Paese. L’azienda di sartoria di Cesare Attolini è stata voluta fortemente dal padre Vincenzo e da Casalnuovo in provincia di Napoli ha cominciato a essere sulla bocca di tutti.

Cesare Attolini muore a 91 anni: era il sarto delle star di Hollywood

A Cesare va il merito di aver perfezionato nel tempo la qualità dei tessuti, con l’introduzione di vere e proprie tecniche innovative sempre attente alla tradizione. Cucire a mano, una prerogativa che Cesare non ha mai abbandonato nella lunga carriera che è volata dritta e spedita verso le star di Hollywood. Affezionatissimi alla sua linea, Tony Servillo, Al Pacino e Robert De Niro, ma anche Dustin Hoffman e Denzel Washington.

Il lungo messaggio reso pubblico sul Instagram della sartoria rende omaggio al più famoso dei sarti di tutto il mondo. Nel post di cordoglio che ripercorre con parole commosse la carriera del Maestro si legge: “Addio Maestro Cesare, sarai sempre con noi, insieme nella nostra amata sartoria. Un uomo visionario, generoso, appassionato, autentico, umile per la sua grandezza. Un marito, padre, maestro d’arte di immenso, indimenticabile, valore”.

E ancora: “La tua profonda umanità, la tua saggezza e il tuo genio ci guideranno per sempre.Oggi ci lascia un grande sarto, probabilmente il più grande, ma soprattutto un grande padre che ha saputo amare i suoi figli, la sua famiglia, e tutti i suoi innumerevoli allievi come solo chi ha un cuore grande sa fare. Il tuo immenso spirito guida sarà sempre con noi. Ogni giorno. Come ieri, per sempre.Massimiliano, Giuseppe, tutta la famiglia Attolini e la famiglia dei sarti Cesare Attolini, con immenso amore per il padre Cesare”.