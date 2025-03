Un dolore profondo ha colpito la famiglia reale lussemburghese: il principe Federico di Lussemburgo, figlio minore di Roberto di Lussemburgo e Giulia di Nassau, è scomparso all’età di 22 anni dopo una lunga battaglia contro una rara patologia genetica. Il giovane combatteva da anni con una malattia mitocondriale legata alla Polg, un disturbo che compromette la produzione di energia delle cellule, portando a un progressivo deterioramento degli organi interni.

Il triste evento è avvenuto il 28 febbraio, ma solo nei giorni scorsi la famiglia ha diffuso la notizia, condividendo un commovente messaggio sui social. Il padre, il principe Roberto, ha pubblicato una toccante lettera accompagnata da alcune fotografie di Federico circondato dai suoi cari. Nel messaggio, ha raccontato gli ultimi momenti del figlio, sottolineando il suo straordinario coraggio e la sua forza d’animo.

“È nata”. Fiocco rosa nella Royal family, la bella notizia da Buckingham Palace: il nome della bimba





Morto il principe Federico di Lussembrugo, aveva 22 anni

“Venerdì scorso, 28 febbraio, in occasione della ‘Giornata delle Malattie Rare’, nostro figlio ci ha chiamati nella sua stanza per parlarci un’ultima volta. Ha trovato la forza di salutare, uno per uno, tutti coloro che gli erano più vicini: suo fratello Alexander, sua sorella Charlotte, me, i suoi tre cugini Charly, Louis e Donall, suo cognato Mansour, sua zia Charlotte e suo zio Mark. Aveva già espresso tutto ciò che aveva nel cuore alla sua straordinaria madre”.

Nonostante la malattia gli avesse ormai tolto quasi del tutto la capacità di parlare, Federico è riuscito a congedarsi dai suoi cari con parole cariche di significato e di amore. “Dopo aver regalato a ciascuno di noi un pensiero, alcuni gentili, altri saggi, altri istruttivi, nel suo inconfondibile stile, ci ha lasciati con una delle nostre battute di famiglia e con un’ultima domanda rivolta a me: ‘Papà, sei orgoglioso di me?'”.

Un interrogativo che rifletteva il desiderio del giovane principe di sapere di aver vissuto una vita piena, nonostante la sua breve durata. “La risposta era ovvia, e lui l’aveva sentita innumerevoli volte, ma in quel momento aveva bisogno di rassicurazioni”, ha spiegato il padre. “Anche nei suoi ultimi istanti, il suo umorismo e la sua incredibile compassione lo hanno spinto a lasciarci con un’ultima risata, per sollevarci il morale”.

Federico era un giovane solare e pieno di passioni: amava lo sport, la natura, il cinema, la musica, la gastronomia e lo studio dei minerali. Tra le foto pubblicate dalla famiglia spicca quella in compagnia del suo amato cane Mushu, così come gli scatti con il fratello Alexander e la sorella Charlotte. Nato ad Aix-en-Provence, in Francia, Federico ha trascorso la sua infanzia tra Londra e Ginevra, dove ha completato i suoi studi, affrontando con determinazione le difficoltà imposte dalla sua malattia.

Nonostante la sua condizione, Federico non si è mai lasciato abbattere, affrontando la vita con il suo caratteristico sorriso. La sua lotta contro la malattia mitocondriale Polg è stata un esempio di coraggio e resilienza. La sua famiglia e chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo lo ricorderanno per la sua forza, la sua gentilezza e il suo amore per la vita.