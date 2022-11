Albero di Natale (o le lucine sul balcone), quanto aumenta la bolletta dell’energia elettrica

Luci di Natale accese: quanto aumenta la bolletta dell’energia elettrica? A causa del caro delle tariffe per l’energia elettrica molte famiglie italiane cercano di risparmiare e si chiedono quanto possano incidere le luci dell’albero di Natale nelle bollette.

A quanto ammonta il consumo energetico delle luminarie natalizie? Ovviamente è impossibile dire in assoluto quanto consumi un albero di Natale. Ognuno ha un albero di grandezza differente e diverse sono anche le luci scelte per decorare l’albero: il numero delle luci e la tipologia. Tutti elementi che possono alterare il calcolo nella bolletta.

Luci di Natale accese: quanto aumenta la bolletta

Per quanto riguarda le luci, in commercio ne ne trovano diverse. Ci sono le illuminazioni a LED e quelle a incandescenza. Le prime consumano di meno e non disperdono calore, mentre quelle a incandescenza consumano di più. Secondo i dati di Axpoenergia, una luminaria a incandescenza tenuta accesa per 30 giorni può costare da 10 fino a 15 euro. Si risparmia con le luci a LED: il costo in bolletta sarà dai 4 ai 6 euro.

Le luci di Natale da balcone o da esterno contano più lucine rispetto a quelle utilizzate per l’albero, ma nonostante possano arrivare anche a 1000 unità, la spesa massima in bolletta sarà di 9 euro. Questo calcolo è per le lucine a led.

Il calcolo è diverso se parliamo di una catena di 300 luci di Natale a incandescenza con potenza massima di 72 kWh. Per un uso di otto ore al giorno il consumo sarà di 17 kWh, con un aumento sulla bolletta media di 4 euro. Il calcolo per una catena da 300 luci a led il costo è molto basso: circa 0,30 euro. Secondo il calcolo la spesa per le luci di Natale è più bassa rispetto all’utilizzo di un forno a microonde o una televisione.