“Dipendenza da cocaina”. La giovanissima Vip ricoverata in clinica a soli 24 anni. Le sue condizioni

L’annuncio è arrivato dal suo canale TikTok. “When people ask me why I’m in rehab… I have a really bad addiction to coke Savage but true”. Ovvero “Quando le persone mi chiedono il perché io sia in riabilitazione. Ho una brutta dipendenza da cocaina. Incredibile ma vero”. 24 anni appena, per la Vip sono giorni difficili. Una battaglia che, a quanto sembra, ha radici lontani. Nei commenti ha ha spiegato ai suoi fan che non assume la sostanza da 18 giorni, grazie al tempo passato in clinica.



La confessione ha spiazzato i fan e diviso il pubblico tra chi non ha creduto che si trattasse di uno scherzo e chi si è subito preoccupato per la sua salute, augurandole pronta riabilitazione. “Sei sempre a copiare tua sorella, vedo”, anche Kate, oggi 48enne, era finita in riabilitazione per un crollo emotivo. Lei è Lottie Moss, bellissima e già un stella dell’universo social.



Il video di Lottie Moss diventato subito virale, raggiungendo i 62 mila likes nella sola notte di pubblicazione. Predestinata sin da piccola, è nata il 9 gennaio 1998 a Londra. Modella come la sorella ha smesso di studiare per dedicarsi alla sua carriera. Fa parte della stessa agenzia che ha permesso alla sorella di conquistare fama e popolarità, la Storm Management.







Il primo servizio Lottie Moss lo ha fatto per Teen Vogue, dopodiché ha iniziato a lavorare per Dazed & Confused. In passato è stata scelta come protagonista di una nota campagna per Calvin Klein. Il suo debutto in passerella risale al 2015, durante la Paris Fashion Week dove ha sfilato per Sonia Rykiel. È stata anche testimonial di Bulgari.



Poco si sa della sua vita personale di Lottie Moss. A quanto si apprende in passato aveva avuto una relazione con, Roman Kemp. La relazione della coppia ha iniziato a circolare in rete subito dopo la rottura di Roman con la sua fidanzata di tre anni nel luglio 2020. In precedenza, si era unita ad Alex Mytton, Jamie Lain, George Lineker e Sam Prince.