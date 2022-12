Oroscopo di Branko, le previsione dell’astrologo per il nuovo anno in arrivo. Un 2023 che già sembra partire sotto le migliori stelle. Dopo quello di Paolo Fox, un altro oroscopo aiuta a leggere tra gli astri cosa accadrà in previsione del nuovo anno. Segno per segno ecco le parole dell’astrologo.

L’oroscopo 2023 di Branko. Per il noto e gettonatissimo astrologo, il nuovo anno potrebbe avere in serbo qualche sorpresa non del tutto piacevole. Ovviamente un discorso che non riguarda tutti i segni dello zodiaco. Per i nati sotto il segno dell’Ariete, le stelle sembrano parlare molto chiaro.

L’oroscopo 2023 di Branko: segno per segno, il destino scritto nelle stelle

Sembra che i tempi che verranno metteranno davanti ad alcune scelte: prendere o lasciare è il consiglio. Toro, alti e bassi anche per i nati sotto questo segno, ma buoni aprile e maggio. Per i Gemelli sembra che la tranquillità farà da padrona e semmai qualche nuvola passerà nel cielo si farà presto a scacciarla. Cancro con opportunità alle porte che mireranno a risolvere questioni in sospeso, mentre per i Leone meglio placare un’indole incandescente ed evitare litigi.

Per i Vergine mutamenti e crescita che metteranno davanti a qualche ostacolo, ma tutto si potrà risolvere. Bilancia soddisfazioni per il lato relazionale. Poi è la volta degli Scorpione per cui ogni sfera sarà baciata dalla fortuna. Sagittario che si butterà a capofitto nelle relazioni, da ricucire o da scoprire del tutto.

Capricorno pronti alle trasformazioni? Se non lo siete ancora, meglio alzare la guardia. Acquario tutti presi da aspetti finanziari che se curati daranno buoni frutti. Pesci, anche voi sarete al bivio: prendere o lasciare? A voi la scelta.