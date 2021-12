Leonor e Sofia, le principesse di Spagna sono cresciute e sono le più belle: la nuova foto

Tutta la famiglia riunita per la tradizionale cartolina di Natale. Il re Felipe, la moglie Letizia e le figlie, le principesse Leonor, 16 anni, e Sofia, 14 anni, tutti vestiti con un look casual, immortalati nel giardino di casa, per lanciare un messaggio di vicinanza al popolo spagnolo.

Per qualche anno la famiglia reale spagnola ha affidato la tradizionale cartolina di Natale all’immagine delle sole due principesse, ma quest’anno ha deciso di farsi immortalare insieme. Dietro la foto, le firme di tutta la famiglia e un messaggio di auguri di buon Natale a tutto il popolo.

Bellissime e sempre più simili le due principesse. La principessa Leonor, erede al torno spagnolo, è rientrata da pochi giorni in patria. Dallo scorso agosto studia infatti all’UWC Atlantic College, in Galles, lo stesso di Alexia d’Olanda ed Elisabetta del Belgio e ripartirà il prossimo 5 gennaio.





Biondissima e vestita sempre alla moda, sarà il futuro della sua nobilissima casata. Anche la sorella Sofia non è da meno e nello scatto si nota la grande somiglianza tra le due figlie di Letizia e il re Filippo. Gli occhi della corona spagnola sono puntati tutti sulla futura regina, che lo scorso marzo ha dato prova di poter reggere il confronto con la famiglia e le altre casate reali.

Leonor di Spagna, super emozionata aveva fatto la sua prima apparizione ufficiale senza mamma Letizia Ortiz e papà Felipe durante la celebrazione per i trent’anni dell’Istituto Cervantes. E proprio i suoi austeri genitori hanno deciso di lasciarle appieno la scena ed era stato un grande successo.