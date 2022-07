Leonor di Spagna oggi. Bellissima, con lo charme già da regina come mamma Letizia, l’erede al trono spagnola ha colpito durante la visita di 48 ore in Catalogna, insieme con la sorella, l’Infanta Sofia, il padre, il re Felipe e la madre, la regina Letizia, poi risultata positiva al Covid, con sintomi lievi.

Ormai avvezza a essere al centro degli sguardi, Leonor non ha perso il sorriso né lesinato strette di mano, riuscendo a “normalizzare” la visita della Corona in quella terra del secessionismo, che cinque anni fa dichiarò il monarca suo padre “persona non grata” per la condanna del referendum d’indipendenza nell’ottobre 2017.





Leonor di Spagna oggi, come è diventata l’erede al trono

La principessa Leonor, erede al torno spagnolo, è rientrata da poo in patria. Dallo scorso agosto studia infatti all’UWC Atlantic College, in Galles, lo stesso di Alexia d’Olanda ed Elisabetta del Belgio e in questi giorni ha fatto visita al museo-casa di Salvador Dalì a Figueres per poi partecipare alla cerimonia dei premi della Fondazione principessa di Girona a Barcellona.

Letizia di Spagna è risultata positiva al Covid e ha dovuto rinunciare a diversi appuntamenti in agenda ma al suo posto è arrivata una degna sostituta, Leonor di Spagna, che oggi si presenta totalmente trasformata rispetto agli ultimi scatti ufficiali della famiglia reale spagnola.

🇪🇦#Spain’s King Felipe VI and Queen Letizia with Princess Leonor, Princess of Girona and Infanta Sofia at the Princess of Girona Awards 2022, by @FPdGi for supporting new generations at the Water Museum of Agbar #Barcelona



📸 @CasaReal #ReyFelipe #ReinaLetizia #CasaReal #España pic.twitter.com/OT5eZMvJWg — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) July 6, 2022

Leonor di Spagna ha davvero brillato è stato al gala dedicato al Premio Principessa Girona, dove ha catalizzato l’attenzione su di sé e rubato la scena al resto della famiglia. Le sue foto a Figueres e Barcellona sono state pubblicate su tutti i siti dei giornali spagnoli e non solo e a soli 16 anni – 17 il 31 ottobre – è già pronta per il grande palcoscenico regale.

Leonor e Sofia, le principesse di Spagna sono cresciute e sono le più belle: la nuova foto