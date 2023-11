Quante volte vi è capitato di acquistare un nuovo capo d’abbigliamento e di indossarlo subito senza nemmeno lavarlo? Molte volte la tentazione di indossare quel nuovo capo è così forte da non voler perdere tempo per avviare il ciclo della lavatrice e attendere l’asciugatura. Ma vi siete mai chiesti se è davvero necessario lavare i vestiti appena comprati prima di indossarli?

Secondo alcune ricerche di enti, tra cui Greenpeace, è emerso che su alcuni vestiti provenienti dai Paesi dove la manodopera è sottopagata e sfruttata erano presenti sostanze pericolose come ftalati e formaldeide, mentre su altri capi, questa volta prodotti in Unione Europea, dove la normativa è più stringente, sono stati trovati batteri e acari che potrebbero creare non pochi problemi alla pelle.

Perché lavare i vestiti appena acquistati in negozio

I vestiti in negozio, che sia fisico o uno store online, vengono infatti a contatto con sostanze allergizzanti come gli acari, e batteri e tra questi ultimi sono stati trovati anche batteri fecali con alcune analisi su jeans e pantaloni nuovi. Lungo tutto il percorso, inoltre, gli abiti vengono maneggiati da addetti ai lavori e da possibili acquirenti ed entrano in contatto con le più svariate superfici che possono rilasciare batteri pericolosi per la salute.

Sembra quindi che lavare i vestiti nuovi sia un obbligo, visto che alcuni test effettuati su capi a campione hanno evidenziato la presenza di questi allergeni. Come detto, alcune ricerche hanno fatto emergere come sia necessario lavare i vestiti prima di indossarli la prima volta anche per la presenza di sostanze inquinanti qualche volta cancerogene (a seconda dei materiali con cui i vestiti vengono realizzati).

Ma ci sono alcuni errori da evitare. Uno di questi è l’uso di detersivi aggressivi che potrebbero rovinare i capi o addirittura provocare reazioni cutanee. Per il lavaggio non bisogna esagerare con la temperatura del lavaggio e soprattutto lavare i vestiti appena acquistati con altri capi, specialmente quelli di colore chiaro che potrebbero assorbire una possibile perdita di colore da quelli nuovi.