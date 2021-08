“Il matrimonio più bello. E la sposa più bella”. Così la bellissima vip commenta tra le numerose Storie di Instagram che raccontano il sontuoso matrimonio dell’amica di cui aveva già guidato la festa per il suo addio al nubilato. Matrimonio che è finalmente andato in scena, dopo ben due rinvii causa Covid e a meno di un mese dal suo. Le nozze erano state annunciate nel gennaio 2020, scrive Vanity Fair, ma la cerimonia era saltata per via della pandemia.

Poi, pochi giorni fa, il sì nel Wiltshire, per la precisione a Wilton House, che per quattro secoli è stata la residenza di campagna dei conti di Pembroke. Lady Jemima Herbert, 31 anni, figlia del diciassettesimo conte di Pembroke e della sua seconda moglie Miranda Oram, ha finalmente sposato il broker assicurativo Hugo Davies. Per anni i due sono stati grandi amici e poi, come a volte accade, è scoppiato l’amore.

Il matrimonio di Lady Jemina Herbert

E tra gli invitati anche e soprattutto Kitty Spencer, la nipotina di Lady Diana a cui la sposa è legatissima e suo fratello Louis. Così legata che come anticipato a luglio scorso aveva guidato l’addio al nubilato di Jemima. Un evento che si è svolto a Londra tra bar alla moda e hotel a cinque stelle a cui avevano partecipato anche le sorelle della futura sposa, Lady Alice e Lady Katie.





“Quando una delle persone che ami di più al mondo dà una festa di addio al nubilato. Non vedo l’ora di vederti sposare, Jemima”, aveva commentato Kitty Spencer su Instagram dove come accaduto per le nozze aveva pubblicato diverse immagini della serata. La nipote di Lady Diana, anche lei fresca di sì con Michael Lewis, per il matrimonio dell’amica Jemima ha scelto un abito color pastello, come vuole la tendenza del momento.

Nel dettaglio Kitty Spencer ha scelto un abito longuette in pizzo firmato Dolce e Gabbana. Un tubino di pizzo celeste che è un must della Maison di cui lei è anche testimonial, ritorna collezione dopo collezione ed esiste anche in versione total black. È un modello elegantissimo e chic ma non proprio economico: costa circa 1950 euro.