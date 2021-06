“Le ultime parole prima di morire”. Lady Diana, si scopre a quasi 24 anni dal terribile incidente

Sono passati quasi 24 anni dal terribile incidente stradale, che portò alla morte di Lady Diana. In seguito a quel sinistro, verificatosi a Parigi sotto il Pont de l’Alma, riportò delle ferite talmente gravi che non le diedero scampo. Infatti, nonostante fu immediatamente trasportata in ospedale, morì nel nosocomio transalpino ‘Pitié-Salpetrière’. Ora, però, sono uscite fuori le ultime parole che avrebbe proferito la mamma di Harry e William prima di perdere la vita. Un racconto davvero molto straziante.

A proposito di Lady Diana, stando a quanto riporta il Mirror, Meghan Markle si è assicurata che ci fosse un cenno alla defunta principessa in questo suo primo libro per bambini. Durante questa intervista, Meghan ci ha tenuto a precisare che il libro è ricco di idee personali, compreso un cenno alla principessa Diana. L’omaggio di Meghan a Lady Diana riguarda il suo fiore preferito, il Non ti scordar di me. Lady Diana è l’unica persona a cui è stato reso omaggio nel libro, come si poteva già immaginare.

Dunque, a parlare nelle scorse ore è stato uno dei vigili del fuoco che intervenne per primo sul luogo dell’incidente. E ha quindi svelato cosa le disse Lady Diana. Il sergente Xavier Gourmelon ha quindi dichiarato al ‘Daily Mail’: “Diana si muoveva e parlava, ha parlato in inglese e ha detto: ‘Oh mio Dio, cosa è successo? Potevo capirlo, quindi ho cercato di calmarla. Le ho tenuto la mano”. Poi ha anche svelato un altro retroscena, infatti in un primo momento non si accorse che si trattasse della principessa.





Parlando sempre di quel tremendo giorno del 1997, che costò la vita a Lady Diana, il pompiere ha aggiunto al giornalista del giornale inglese: “Quando mi hanno detto chi fosse l’ho riconosciuta, ma sul momento non lo avevo fatto”. Parola anche al medico Frederic Maillez: “Era seduta sul pavimento nella parte posteriore, era una donna bellissima e non aveva ferite gravi al viso”. Cercarono dunque di aiutarla e fecero l’impossibile per salvarla, ma purtroppo a causa delle gravi ferite morì poco più tardi.

Intanto, il prossimo primo luglio avverrà l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana. Per l’occasione, Harry sarà presente nel Regno Unito per omaggiare sua madre, ma a quanto pare non ci sarà Meghan: “A Buckingham Palace è già stata comunicata la decisione e i duchi di Cambridge agiranno di conseguenza”. E Kate Middleton avrebbe deciso di non esserci per evitare ulteriori polemiche.