Sono ormai trascorsi 24 anni da quando Lady Diana è deceduta in seguito ad un terribile incidente stradale. A distanza di così tanto tempo da quell’evento gravissimo, continuano ad uscir fuori retroscena e ipotesi su ciò che è avvenuto in quel periodo storico. E ora è spuntata fuori un’intenzione davvero inaspettata da parte della principessa, che avrebbe dovuto interessante anche i figli William e Harry. Non ha portato a termine il suo obiettivo a causa ovviamente della sua prematura scomparsa.

Intanto, è emersa la testimonianza di Sami Nair, filosofo e politologo che nel 1997 fu consigliere del ministro degli Interni francese, Jean-Pierre Chevènement. L’uomo vide per l’ultima volta la principessa e il suo racconto è da brividi: “Le toccai il volto. Aveva un viso d’angelo. L’angelo della morte, pensai. Era bellissima, nonostante stesse morendo. Era molto pallida. Bionda”. Ma ora sono stati i giornali inglesi ad aver riferito alcune news mai rivelate prima sulle volontà di Lady Diana.

Nelle settimane e nei giorni precedenti la sua morte, Lady Diana era intenzionata a valutare attentamente alcune proposte lavorative, che l’avrebbero potuta portare a raggiungere gli Stati Uniti d’America e quindi Hollywood. A fornire queste informazioni clamorose è stato il doppiatore e coach della donna, Stewart Pearce, che ne ha parlato apertamente per la prima volta in assoluto. Dichiarazioni che sono destinate a far parlare a lungo, anche perché nessuno aveva mai pensato a questa ipotesi.





Questo dunque quanto uscito fuori su Lady Diana: “Voleva sviluppare una carriera a Hollywood. Voleva sviluppare documentari su tre progetti di beneficenza che sarebbero poi stati assimilati nelle principali immagini cinematografiche. Aveva intenzione di trascorrere molto tempo a Hollywood. Il punto è che Lady Diana stava davvero iniziando ad esplorare il suo lato creativo. Aveva in cantiere il progetto di trasferirsi anche con i figli Harry e William a Malibu per produrre contenuti da regista”.

In precedenza era uscito fuori un altro dettaglio incredibile sul giorno prima delle nozze tra Lady Diana e il principe Carlo: “Una delle cose più scioccanti che Diana mi ha detto è stata che la notte prima del matrimonio Charles le ha detto che non l’amava. Penso che Charles non volesse partecipare al matrimonio su una falsa premessa. Voleva chiarire con lei ed è stato devastante per Diana”.