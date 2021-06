Abbiamo appreso ormai da giorni della nascita dell’ottava in linea di successione della Corona d’Inghilterra, la figlia di Harry e di Meghan Markle, Lilibet Diana. La bimba è nata il 4 giugno al Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. “Lili prende il nome dalla sua bisnonna, Sua Maestà la Regina Elisabetta, il cui soprannome di famiglia è Lilibet”, si legge nella prima nota diffusa.

“Il suo secondo nome, Diana, è stato scelto per onorare la sua amata nonna defunta, la principessa del Galles”. Un gesto dolcissimo da parte degli ex duchi del Sussex che hanno allietato la royal family anche a una distanza geografica considerevole. Harry Meghan e Archie ora sono al completo, con l’arrivo della sorellina Lilibet Diana, mamma Meghan ha deciso che prenderà una pausa dalle gravidanze.

Dopo la notizia, da Buckingham Palace è stato diffuso un comunicato: “La regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia e il duca e la duchessa di Cambridge sono stati informati e sono lieti della notizia della nascita di una figlia per il duca e la duchessa del Sussex”. Carlo e Camilla hanno usufruito anche di Twitter per congratularsi: “Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie per l’arrivo della piccola Lilibet Diana. Auguriamo loro tutto il bene in questo momento speciale”.





Mentre Kate e William, sempre via Twitter, hanno cinguettato: “Siamo tutti felici della felice notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie”. Non sono mancati gli auguri istituzionali da parte di Boris Johnson, primo ministro britannico: “Molte congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita della loro figlia”. La regina Elisabetta, dato il lieto evento, ha deciso di invitare i Sussex al completo a pranzo.

Un cortigiano ha dichiarato al Daily Mail: “È un gestomagnanimo di Sua Maestà. Il pranzo sarà un’occasione per loro di parlare delle cose”. C’è chi sostiene sia un ramoscello d’ulivo porto con buone intenzioni. Il pranzo si terrebbe a luglio, quando Harry tornerà a Londra in occasione dell’inaugurazione della statua della principessa Diana. Sarà un incontro informale tra nonna e nipote e sarà il primo faccia a faccia tra i due dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Ancora non è dato sapere se Harry accetterà o meno l’invito.