Poco fa a New York si è svolto il Met Gala 2021, l’evento di beneficenza il cui scopo è quello di raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Ogni anno sono numerose le celebrities che prendono parte a questo evento importante e come sempre l’attenzione è tutta concentrata sui look sfoggiati sul red carpet.

Il Met Gala si differenzia da altre kermesse perché per partecipare è necessario rispettare un dress code. Il tema è sempre diverso e quello di questa edizione era “American Independence”. Bisognava quindi puntare su un omaggio agli Stati Uniti e alla loro multiculturalità. Per questo motivo molte star, tra le tante c’erano Jennifer Lopez, Billie Eilish, Rihanna, Emily Blunt, Gigi Hadid, si sono presentate con rimandi a simboli “tradizionali” Usa come la bandiera a stelle strisce, la Statua della Libertà e il denim. Ma una ha fatto parlare più di tutte.

La star irriconoscibile al Met Gala 2021

Già nei giorni precedenti la diva si era lasciata immortalare tra le strade di New York con look total black e “da dominatrice”, come l’outfit di pelle nera che andava dalla testa ai piedi e la rendeva irriconoscibile a causa della maschera nera che le copriva il volto. Così è stata fotografata all’ingresso al Ritz-Carlton Hotel alla vigilia del Met Gala 2021.





E all’evento dedicato alla celebrazione della moda americana andato in scena lunedì 13 settembre alle 23.30 ora italiana si è presa di nuovo tutta la scena. Look nero firmato Balenciaga composto da un paio di socks boots aderenti, un mini abito, un doppio strascico, dei guanti e un passamontagna a coprire volto e testa. Praticamente in incognito visto che la creazione le le copriva ogni cm di pelle eccetto i capelli, raccolti una lunghissima coda di cavallo.

E così un’irriconoscibile Kim Kardashian è diventata la star più fotografata e commentata di tutto l’evento. Una scelta originale, questa del look che le garantiva – si fa per dire – l’anonimato – che ha spiazzato e decisamente in controtendenza rispetto all’ultimo look del Met Gala 2019, quando la star ha indossato un vestito nude firmato Thierry Mugler.