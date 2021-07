Si chiama Katie Price e alcuni di voi la riconosceranno per il suo passato in tv. In realtà la donna è ancora una showgirl a tutti gli effetti e anche una scrittrice, modella e cantante. Katie, molto polare in Inghilterra è finita nell’occhio del ciclone per le foto pubblicate dall’agenzia Backgrid dove appare affaticata e stanca in un letto d’ospedale in Turchia dove si è sottoposta ad un intervento chirurgico. La showgirl 42enne appare sdraiata sul letto con tagli sul volto, gonfia e con due occhi neri, naso sanguinante e buchi su tutto il corpo dopo l’intervento.

Negli scatti è possibile vederla con un catetere con drenaggi e tubi che pendono da lei pieni di sangue ed è gonfia dappertutto a causa il liquido dell’operazione. Katie Price è stata costretta a trascorrere giorni sdraiata sulla schiena con le gambe in aria perché erano “così gonfie”. Il motivo? Una drastica liposuzione. A comunicarlo è il “The Sun”, a cui una fonte vicina a Katie avrebbe detto: “Katie soffre atrocemente dopo aver subito un BBL in cui hanno messo grasso nel tuo sedere”.

E ancora: “Sono stati sollevati gli occhi per darle un leggero sguardo da gatto, sollevamento delle labbra per un broncio più pieno, liposuzione sulle cosce e le gambe, sotto la gabbia toracica e la schiena, e le cicatrici del suo precedente lifting sono state riparate”. Non l’ha mai lasciata il suo fidanzato Carl Woods che si è sempre visto accanto a Katie Price e che si mostra sui social premuroso e attento.





Poi sempre sul tabloid d’oltremanica si legge: “Nonostante il dolore, Katie Price è entusiasta che l’operazione sia andata secondo i piani; ha visto un ottimo medico in Turchia presso la Comfort Zone Clinic ed è stata curata molto bene”.

Ex modella 42enne, mamma di cinque figli con oltre 2,4 milioni di follower sul suo profilo Instagram, Katie Price è balzata agli onori delle cronache dopo un terribile incidente, lo scorso luglio è caduta da un muro facendo un volo di oltre sette metri e mezzo, che la vede ancora costretta su una sedia a rotelle.