Così Kate Middleton fa infrangere la prima regola delle Case reali del mondo ai figli George e Charlotte. La foto è storia

Nei giorni scorsi un gossip ha investito nuovamente la casa reale. Questa volta nessuno scandalo e nessuna lite, ma una bellissima notizia, la quarta gravidanza di Kate Middleton. Secondo i rumor la duchessa di Cambridge, moglie dell’erede al trono William, sarebbe incinta del quarto principino e sempre secondo chi ha lanciato il gossip a breve dovrebbe esserci l’ufficialità della notizia.

Se così fosse George, Charlotte e Louise andrebbero ad accogliere il quarto fratellino, che così entrerebbe nella linea di successione dopo il piccolo Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor, nato a Londra il 23 aprile 2018. Ne è convinto ad esempio l’esperto reale Duncan Larcombe, che a Ok! Magazine ha dichiarato: “William e Kate non escludono di avere un quarto figlio. I piccoli George, Charlotte e Louis tirano fuori il meglio dai duchi. E la duchessa è una madre nata, molto premurosa con i bambini. Anche se è sempre più concentrata sui doveri reali, per lei la famiglia resta al primo posto”.

Kate Middleton, George e Charlotte fanno la spesa insieme

Intanto Kate Middleton si gode la famiglia e il magazine Chi, in esclusiva mondiale, ha pubblicato la foto della duchessa e dei principi George e Charlotte intenti a fare acquisti in cartoleria come una mamma qualsiasi. “Nel numero di edicola da mercoledì 15 settembre le eccezionali immagini, in esclusiva mondiale, di Kate Middleton sorpresa in un momento informale con i figli George e Charlotte. La futura regina d’Inghilterra, – si legge sull’acciunt del magazine diretto da Alfonso Signorini – ha accompagnato i figli a fare acquisti in una cartoleria vicina alla scuola che frequentano, senza scorta (che è rimasta a distanza)”.





E ancora: “Kate Middleton, che cerca di far vivere ai figli una vita il più possibile simile a quella dei loro coetanei, ha poi voluto che fosse proprio George a pagare la piccola spesa (matite colorate e gomme profumate per lui e per la sorellina) con i soldi della ‘mancetta’ settimanale che lei e William gli danno, infrangendo così la prima regola di tutte le Case reali del mondo, cioè che i principi di sangue non pagano mai perché non portano mai soldi in tasca.

“Kate Middleton è apparsa sorridente e in splendida forma nel suo leggero e semplice abito a fiori, portato con i sandali bassi, a smentire così – conclude Chi – le voci che si sono rincorse in questi giorni su una sua possibile quarta gravidanza”.