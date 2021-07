Novità in arrivo su Kate Middleton e Meghan Markle. Sono ormai mesi che non si fa altro che parlare di loro due e anche del rapporto tra i fratelli William e Harry. La famiglia reale non è più solida da tanto tempo e Harry e consorte hanno preso la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, essendo diventata per loro invivibile la vita a Londra. Nei giorni scorsi i figli di Lady Diana e del principe Carlo si sono incontrati proprio per l’inaugurazione della statua dedicata alla mamma, deceduta nel 1997.

Nelle scorse ore si è parlato di un retroscena riguardante Harry e William, infatti non ci sarebbero stati momenti tranquilli prima e dopo quella importante cerimonia. Addirittura sarebbero volate parole molto grosse, ovvero parolacce e insulti, che non avrebbero portato ad una riappacificazione. Però adesso è uscita fuori una voce che fa riferimento alle mogli dei due e che potrebbe riaprire scenari impensabili fino a qualche giorno fa. Andiamo a vedere cosa starebbe accadendo tra le due.

Kate Middleton e Meghan Markle non hanno più un rapporto importante e non si sono parlate per lunghissimo tempo. Adesso, una fonte attendibile ha parlato a ‘Us Weekly’ e ha riferito un dettaglio fondamentale sul loro legame. La tensione e i litigi sono stati una costante, ma adesso avrebbero deciso di fare una scelta ben precisa per cercare di appianare le differenze di vedute. Un modo di affrontare la questione, basata sulla maturità, che potrebbe stravolgere tutto.





Sembra che ci siano state delle aperture tra le due donne, infatti Kate Middleton avrebbe anche inviato un dono per la nascita della secondogenita di Meghan Markle, Lilibet Diana. Ma non solo, perché da quando è venuta alla luce la bimba, ci sarebbero stati diversi messaggi scambiati tra le cognate. Le due avrebbero raggiunto una sorta di compromesso perché “è inutile trattenere la rabbia, si tratta di energia sprecata”. Quindi, non è da escludersi una pace vera e propria nel prossimo futuro.

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che la duchessa di Cambridge è in isolamento e ha annullato tutti i suoi impegni dopo essere entrata in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus, la scorsa settimana. “Sua Altezza Reale non ha al momento alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida del governo e si auto isola a casa”, si legge in un comunicato di Kensington Palace. E il contatto sarebbe avvenuto a Wimbledon.