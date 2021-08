“Tutti già molto preoccupati”. Meghan Markle e Kate Middleton faccia a faccia: “Non si può evitarlo”

In che rapporti sono Kate Middleton e Maghan Markle. Dopo l’allontanamento del principe Harry e la moglie Meghan dalla famiglia reale si è fatto un gran parlare delle relazioni di quest’ultima con il resto dei reali. Sono state settimane difficili per Buckingham Palace, con le dichiarazioni del figlio più piccolo di Carlo e Diana che hanno fatto scalpore. Quindi si è parlato della reazione della regina Elisabetta e qualcuno ha addirittura ipotizzato il mancato invito di Harry per la festa dei 70 anni di regno.

Per non parlare del terremoto provocato dall’uscita della biografia del principe prevista per il 2022. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto, però, come se la passano Kate e Meghan? Ebbene una fonte ha svelato a “Us weekly” che ci sarebbe una novità nel rapporto tra le due duchesse. La tensione e i litigi sono stati una costante, ma adesso avrebbero deciso di fare una scelta ben precisa per cercare di appianare le differenze di vedute. Un modo di affrontare la questione, basata sulla maturità, che potrebbe stravolgere tutto.

Tuttavia negli ultimi mesi, nonostante l’impegno di entrambe, Kate Middleton e Meghan Markle, non si sono più incontrate. Ora, però, spunta un’occasione nella quale le due duchesse si troveranno con ogni probabilità faccia a faccia. Si tratta di un evento molto atteso in Gran Bretagna, ovvero il matrimonio del figlio di Victoria e David Beckham. Proprio in questi ultimi giorni i due, inizialmente indecisi sugli inviti, avrebbero deciso chi parteciperà ai festeggiamenti.





Per non commettere alcuno sgarbo Victoria e David Beckham hanno deciso di invitare sia Kate Middleton che Meghan Markle al matrimonio del loro primo figlio Brooklyn con Nicola Peltz. I due attori si sposeranno nel 2022 e Victoria ha deciso di fare le cose in grande. Tra gli invitati ci saranno sia i Sussex che i Cambridge. D’altra parte i Beckham hanno partecipato ad entrambi i matrimoni reali. Tuttavia la scelta di invitare entrambe le duchesse non sarebbe avvenuta tanto a cuor leggero.

“Victoria – ha fatto sapere una fonte – è un po’ preoccupata nell’invitare entrambe le coppie al matrimonio, perché tutte le attenzioni saranno dedicate alle coppie reali, piuttosto che al figlio e alla sua future moglie… E poi chiunque non inviti, lo riterrà uno smacco e lei è preoccupata che se invita entrambe creerà conflitto. Lei e David vorrebbero mantenere i buoni rapporti con entrambe le coppie. Di sicuro sia Kate che Meghan saranno invitate. Meglio evitare problemi, visto che proprio recentemente ha fatto scalpore la reazione di quest’ultima per non essere stata invitata alla festa di Obama per i suoi 60 anni.