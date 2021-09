E Kate Middleton torna a farsi vedere in pubblico. In questi ultimi giorni un rumor potentissimo ha investito la duchessa di Cambridge: la moglie dell’erede al trono William sarebbe incinta del quarto principino e sempre secondo chi ha lanciato il gossip a breve dovrebbe esserci l’ufficialità della notizia.

Ufficialità che non è ancora arrivata ma le ultime foto scattate durante la visita alla base della Royal Air Force nell’Oxfordshire non hanno smentito le voci, anzi. Intanto va precisato che dopo essersi goduta le vacanze estive, Kate Middleton agosto si è presa qualche giorno di tempo per aiutare i bambini con il rientro a scuola. Recentemente è stata fotografata in un negozio a Londra mentre comprava matite e quaderni con George e Charlotte, come una mamma qualsiasi.

Kate Middleton, il look e le voci di gravidanza

“La futura regina d’Inghilterra, – si legge su Chi che ha pubblicato gli scatti esclusivi – ha accompagnato i figli a fare acquisti in una cartoleria vicina alla scuola che frequentano, senza scorta (che è rimasta a distanza)”. In quell’occasione Kate Middleton indossava un semplice abito a fiori, mentre per il primo impegno ufficiale è tornata al suo stile. Con una novità.





La Duchessa di Cambridge ha visitato la base della Royal Air Force nell’Oxfordshire con indosso un blazer color crema e un paio di pantaloni palazzo blu navy. Un abbinamento, questo blu e bianco, che è un classico e conferma, come se ce ne fosse bisogno, l’eleganza di Kate Middleton anche in questo circostanza. Poi ha scelto una borsa a mano beige, abbinata alla giacca, firmata Tusting e scarpe con il tacco nere.

Ma attenzione ai pantaloni con le pence: non sono solo il vero trend dell’autunno, ma hanno subito scatenato il gossip su una quarta gravidanza. Perché i più attenti hanno notato che di solito Kate Middleton predilige pantaloni più stretti e affusolati: non è che stavolta ha scelto un modello così morbido per nascondere le prime rotondità di una gravidanza? Come detto, da giorni e giorni ormai i tabloid rilanciano i rumors su un quarto royal baby in arrivo, che sarebbe da tempo nei piani di William e Kate.