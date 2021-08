I duchi di Cambridge preoccupati per il primogenito ed erede al trono George. Secondo i beninformati tutto sarebbe iniziato dopo la finale degli Europei di calcio, quando il figlio più grande di William e Kate Middleton è finito nel mirino degli hater che lo hanno insultato anche pesantemente a seguito della partita Italia-Inghilterra.

“George ha avuto una grande attenzione da parte dei social media – ha commentato l’esperto Robert Jobson – Alcuni sono stati critici per il fatto che (George, ndr) abbia indossato una camicia e una cravatta come il padre. Ho pensato che ciò sia stato molto sgradevole. George è molto popolare, ma penso che (i genitori, ndr)proveranno a tenerlo lontano dai riflettori per un po’. Sono consapevoli di tutto questo…”. Da qui la decisione, sempre secondo le voci, per cui i duchi vogliano tenere il loro primogenito lontano dai riflettori per un po’ di tempo. Per questo lo avrebbero portato in vacanza ad Anmer Hall, nel Norfolk e, pare, anche nelle isole Scilly, in Cornovaglia, prima di concludere l’estate a Balmoral con la regina.

Kate Middleton, la nuova foto della figlia Charlotte

A questi timori si aggiungono poi quelli sul cosiddetto “effetto Harry”. William e Kate Middleton sarebbero molto spaventati perché le interviste del duca di Sussex hanno sollevato un vespaio intorno ai metodi educativi della royal family. Dunque i duchi si starebbero chiedendo cosa sia più giusto fare per assicurare un avvenire il più tranquillo possibile a baby George e si starebbero facendo alcune domande.





Ma per un attimo i riflettori accesi già da settimane su Baby George si sono ora spostati sulla sorelle, la principessa Charlotte. In occasione dell’iniziativa Big #ButterflyCount che si svolge in tutto il Regno Unito per incoraggiare tutti a proteggere le farfalle e sostenuta da duchi di Cambridge è arrivata una nuova foto della principessina. “Non solo sono bellissime creature con cui stare, ma sono anche estremamente importanti. Le farfalle sono parti vitali dell’ecosistema sia come impollinatori che come componenti della catena alimentare”, la didascalia del nuovo scatto social.

Nella foto la secondogenita di William e Kate Middleton è ritratta con una farfalla tra le mani.Capelli lunghi sciolti e t-shirt bluette, Charlotte, 6 anni compiuti a maggio scorso, è deliziosa. Boom di like e di commenti per la nuova foto. Di solito succede in occasione dei compleanni dei piccoli royal quando Kate Middleton mostra puntuale i risultati della sua passione per la fotografia postando i ritratti dei dei suoi figli, quindi questa è stata una vera sorpresa. E molto gradita.