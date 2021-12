Icona di stile e di bellezza Kate Middelton non rinuncia al lusso. Se la famiglia reale ed i litigi tra i suoi membri divide l’opinione pubblica c’è un dato che mette tutti d’accordo: l’eleganza e la classe della moglie di William. Solo poche settimane fa la coppia aveva fatto parlare di sé per la decisione senza precedenti presa nei confronti della BBC. Quest’anno Kate Middleton ospiterà per la prima volta un concerto di canti di Natale in diretta dall’Abbazia di Westminster in TV, e il principe William sarà lì per tifare per lei.



Lo spettacolo doveva andare in onda sulla BBC, ma secondo quanto riferito i reali lo hanno ritirato dal canale dopo aver mandato in onda la prima parte di un controverso documentario, che sembrava mettere il principe William contro il principe Harry e Meghan Markle. Lo spettacolo andrà ora in onda invece sul canale britannico ITV. Una decisione di forza di William e Kate Middleton che rompe gli schemi della monarchia.



Mentre si avvicina il Natale, al quale non saranno presenti Meghan e Harry, cresce l’attesa per capire quale sarà l’outfit della duchessa. Tanti scommettono sul fatto che Kate Middleton indosserà uno dei gioielli che più le piacciono la collana Nizam di Hyderabad, un girocollo di diamanti realizzato da Cartier nel 1930 e considerato il gioiello più prezioso di qualsiasi famiglia reale in tutto il mondo. Un regalo che la Regina Elisabetta ricevette per le sue nozze.







A donare il gioiello era stato uno degli uomini più ricchi dell’epoca Asaf Jah VII Nizam di Hyderabad. 38 diamanti, 13 taglio smeraldo e un diamante centrale a goccia, incastonati nel platino, è stata presa più volte in prestito da Kate Middleton. Il valore è da capogiro. La collana è stata recentemente valutata 66,3 milioni di sterline: lo stesso prezzo di 22 castelli scozzesi con dodici camere da letto.



Lusso e impegni di palazzo a parte per Kate Middleton la famiglia resta al primo posto. L’esperto reale Duncan Larcombe a Ok! Magazine ha tempo fa dichiarato. “William e Kate non escludono di avere un quarto figlio. I piccoli George, Charlotte e Louis tirano fuori il meglio dai duchi. E la duchessa è una madre nata, molto premurosa con i bambini. Anche se è sempre più concentrata sui doveri reali, per lei la famiglia resta al primo posto”.