Dopo l’abito d’oro indossato alla prima di No Time to Die, l’ultimo film della saga di James Bond, e il tailleur-pantalone color ciclamino, da vera working girl, Kate Middleton ripropone il cappotto verde. un evento legato all’iniziativa Earthshot Prize. La Duchessa di Cambridge ha deciso di dare nuova vita a uno dei suoi capi nell’armadio. In particolare, Kate Middleton ha scelto di indossare un cappotto con colletto arrotondato e chiusura a zip, firmato Erdem, che costa 1.765 sterline (2.085 euro circa).

Si tratta di un soprabito di mezza stagione con cui Kate Middleton ha debuttato ben 7 anni fa, nel 2014 durante il tour in Nuova Zelanda, per poi indossarlo nuovamente nel 2016. Il capospalla è decisamente bon ton e la Duchessa lo ha abbinato a una t-shirt a mezze maniche dello stesso verde acceso e a un paio di pantaloni blu scuro, a palazzo, lunghi fino ai piedi, con cintura in stoffa.

I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle, evidentemente trattati con la spazzola districante, il suo vero segreto di bellezza e i gioielli sono discreti: orecchini geometrici, orologio e l’anello di fidanzamento da cui non si separa mai. Pertanto la Duchessa di Cambridge non sbaglia outfit per l’evento durante il quale ha incontrato un gruppo di bambini e si è intrattenuta con loro per fare dei lavoretti.





Tutavia c’è chi non approva il tipo di abito. Si tratta del marito, il principe William a cui il cappotto verde della moglie proprio non piace. A rivelarlo è Bev Hayes, un benefattore che Kate Middleton incontrò in Nuova Zelanda, il quale dichiarò: “Le ho fatto i complimenti per il suo cappotto verde. Ha detto che le piaceva, ma che il Principe William pensava fosse un po’ brillante”. Anche qualche anno dopo, nel 2018, William ebbe da ridire per un’altra giacca verde della moglie. I Duchi avevano partecipato a un evento natalizio e lui scherzando si era rivolto alla moglie affermando che si era mimetizzata con l’albero di Natale nella foto ufficiale.

Evidentemente il Principe non ama il verde o forse ritiene che non stia particolarmente bene alla consorte. In tutti i casi Kate Middleton si dimostra una vera osservatrice: non ha fatto altro che prendere ispirazione dal guardaroba della Regina Elisabetta che non disdegna indossare completi verdi brillante, se non addirittura fosforescente.