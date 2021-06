Situazione ancora molto tesa a Buckingham Palace, alla luce dei soliti problemi che riguardano la famiglia reale. Nonostante la morte del principe Filippo di Edimburgo sembrava aver fatto un po’ calmare le acque con un riavvicinamento tra i fratelli William e Harry, ancora il tutto è in alto mare. E c’entra pure stavolta Meghan Markle. Una decisione assunta da quest’ultima ha inevitabilmente fatto cambiare i piani a tutti e anche la moglie di Willia, Kate Middleton, è stata costretta ad agire di conseguenza.

A proposito di Kate, è comunque arrivata una bellissima notizia nelle scorse ore. Ha infatti lanciato il suo Centro per l’Infanzia per sensibilizzare sull’importanza dei primi anni e aiutare a “trasformare la vita”, affermando anche di voler “creare una società più felice, più sana di mente e più solidale”. Maglietta bianca e capelli sciolti, Kate Middleton ha pubblicato un video per presentare il progetto Royal Foundation Centre for Early Childhood. E si è anche confrontata con psichiatri, professionisti e accademici.

Il prossimo primo luglio avverrà l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana. Per l’occasione, Harry sarà presente nel Regno Unito per omaggiare sua madre, ma a quanto pare non ci sarà Meghan: “A Buckingham Palace è già stata comunicata la decisione e i duchi di Cambridge agiranno di conseguenza”. Per evitare che ci possano essere ulteriori contraccolpi e polemiche in un giorno comunque di così vitale importanza, Kate Middleton avrebbe deciso di assumere un provvedimento drastico.





In caso di assenza ufficiale di Meghan Markle, Kate Middleton non sarà presente al fianco del marito William. Questo quanto poi aggiunto dall’informato ‘The Sun’: “Meghan Markle non tornerà nel Regno Unito per l’inaugurazione della statua dedicata alla principessa Diana. Kate Middleton sarà presente solo se il principe Harry decidesse anche lui, come la moglie, di non tornare nel Regno Unito”. Il magazine ‘Entertainment Tonight’ ha comunque riferito di una Kate che non crea problemi ai fratelli.

‘Entertainment Tonight’ ha scritto: “Kate Middleton, con la quale Harry è sempre stato eccezionalmente legato, si rende conto dell’importanza di mantenere il legame fraterno di William e Harry. Sta facendo tutto il necessario per far riappacificare Harry con la famiglia”. Non resta adesso che attendere i prossimi giorni per cercare di capire cosa succederà da qui al primo luglio.