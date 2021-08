Ne abbiamo viste letteralmente di tutti i colori negli ultimi anni. Quel che è certo è che ormai i vip rifiutano categoricamente l’effetto bombastico tanto ricercato nello scorso decennio. Un effetto che ricordiamo portò fra noi taglie di seno maxi e botox su tutto il viso.

Ora ogni evento è buono, le star italiane ma anche d’oltralpe preferiscono la naturalezza dei propri anni. Le rughe non sono più un problema, così come anche gli addominali definiti e dulcis in fundo, ma non per importanza, i capelli. Non sono più tinti, sono grigi, o meglio, argentei. Al bando i prodotti chimici, la natura deve fare il proprio corso.

A Cannes, al Festival di Venezia, alla notte degli Oscar, le cosiddette ‘volpi grigie’ (vip che rifiutano di tingersi i capelli) solcano i red carpet più importanti del mondo. E tra un photo call e l’altro, è impossibile non notarlo: grigio is the new black. L’avete riconosciuta?! Ha 53 anni e anche lei ha scelto di lasciare alcune ciocche di capelli bianchi sulle tempie.





Julia Roberts ha schiarito i capelli in una tonalità più chiara, per creare un effetto di mescolanza conosciuta come gray blending, che permette, nel caso si volesse, di abbandonare progressivamente la tinta. Anche il look della Roberts è più che calzante: maxi abito, scarpe flat e borsa cross body di Louis Vuitton.

Di recente infatti Julia ha dichiarato che tuttora, dopo quasi 20 anni di matrimonio, è felice di vedere rincasare il marito Danny Moder ogni giorno: “Ogni giorno lo vedo entrare dalla porta di casa ed è come fosse sempre un sogno. Mi dico: ‘Ah, è tornato’”. Julia Roberts ha 53 anni e nessuna paura di mostrarli.