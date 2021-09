Mai come in questo caso sono adatte frasi come “matrimonio da favola” e “abito da vera principessa”. Si dicono e scrivono spesso, ma fidatevi: sono perfette per queste nozze super vip che dopo il fatidico sì in chiesa sono proseguite in una location che sembra finta, perché una sorta di “giardino segreto” decorato con fiori e rose total white.

Come sempre, ad attirare tutte le attenzioni del pubblico è stato lo splendido abito della sposa ma forse questa volta ancora di più: ha indossato una creazione su misura che lei stessa ha definito un’opera d’arte e che, come spiegato nel post di ringraziamento a chi lo ha realizzato, vorrebbe addirittura esporre in casa per quanto è bello. Lei è la bellissima Jasmine Tookes, la modella diventata famosa per essere stata per anni tra gli angeli di Victoria’s Secret. Il suo sposo Juan David Borrero, dirigente di Snapchat.

Il matrimonio da sogno di Jasmine Tookes e Juan David Borrero

Insieme da anni, Jasmine Tookes e Juan David Borrero hanno coronato il loro sogno d’amore giurandosi amore eterno nella chiesa di San Francisco a Quito, in Ecuador. Le foto diffuse su Instagram dalla modella lasciano a bocca aperta. Per la location ma, come anticipavamo, anche per il vestito. Voleva qualcosa di romantico, principesco, tradizionale e dall’eleganza senza tempo e l’ha avuto.





Nel suo grande giorno Jasmine Tookes ha scelto Zuhair Murad, Maison che ha trasformato in realtà i suoi desideri confezionano uno splendido abito personalizzato e su misura. Nel dettaglio, un vestito “componibile”: un modello con un lunghissimo strascico, sopra alla base che è una sirena in pizzo decorato con ricamo floreale e mini perline, collo alto e trasparenze su maniche, décolleté e schiena.

Quindi una sopragonna voluminosa in seta e tulle con gli stessi ricami fatti a mano intorno al punto vita e l’immancabile velo, poi applicato sul capo con un cerchietto con le stesse decorazioni preziose del vestito. “Grazie Zuhair Murad per per aver realizzato il mio abito da sposa classico, senza tempo e bellissimo – le parole di Jasmine Tookes su Instagram – È un’opera d’arte! Voglio esporlo così per sempre a casa mia!”. È o non è un abito da vera principessa?