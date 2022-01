Alla vigilia del Festival di Sanremo Iva Zanicchi si lascia andare ad una lunga confessione sulle colonne del Corriere della Sera. La cantante non ha avuto peli sulla lingua raccontando dettagli sulla sua intimità con il marito Fausto Pinna, suo compagno dal 1986. “Io e mio marito facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età – ha ammesso Iva Zanicchi, che di anni ne ha 82 –. Ogni donna, a qualunque età dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale”.



Per Iva Zanicchi il sesso è una cosa seria e senza età. “A 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia, ma conta tanto anche la tenerezza – ha puntualizzato la Zanicchi –. Quando parlo di sesso, io intendo anche tutto quello che c’è prima dell’atto in sè: le chiacchiere, le carezze, le confidenze. D’altra parte si sa: amore e sesso aiutano a cantare. Ma è meglio fermarsi qui, che poi il mio compagno si arrabbia..”.



Poi Iva Zanicchi ha aggiunto. “È vero, quando vedi che il tuo uomo è tanto innamorato, ti galvanizza. Io mi sveglio orribile la mattina e lui mi dice “Quanto sei bella” e io allora gli dò un bacio.Conta tanto anche la tenerezza. Quando parlo di sesso, io intendo anche tutto quello che c’è prima dell’atto in sè: le chiacchiere, le carezze, le confidenze.





Prima di Fausto Iva Zanicchi è stata sposata con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela.

“Sì ho avuto due relazioni importanti. E solo qualche piccola distrazione, ma se tornassi indietro.. bisogna cogliere le occasioni..”. Poi ha raccontato della prima volta. “Io sono stata molto inibita da giovane. Mia madre mi aveva messo il terrore degli uomini. Ma si può far l’amore per la prima volta a 26 anni? E restare pure incinta… Meno male che poi col tempo ho recuperato”.

Quindi Iva Zanicchi conclude: “Da ragazza non mi sono mai piaciuta. Crescendo è andata meglio. Ora ovviamente è invecchiato, l’unica cosa ancora buona sono le gambe. Mi era quasi venuta l’idea di andare a Sanremo in minigonna, ma mia figlia mi ha detto di togliermi quel pensiero dalla testa, perché se no mi chiude in casa per sempre”.