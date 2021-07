Il principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni il 10 giugno 2021. Ma il duca di Edimburgo se n’è andato due mesi prima, il 9 aprile 2021 e per tutta la famiglia reale è stato un durissimo colpo. Il 10 giugno 2021 la regina Elisabetta ha reso omaggio all’amore di una vita in forma privata.

Con una funzione nella cappella di Windsor, lo stesso luogo in cui sono stati celebrati i funerali del principe Filippo e in cui si celebra anche la funzione per l’anniversario della scomparsa dell’amato padre, re Giorgio VI. Come detto, la morte di Filippo di Edimburgo è stato un duro colpo per la famiglia reale e in occasione del compleanno di George, il padre William ha voluto rendere omaggio al bisnonno dell’erede al trono.

George compie 8 anni: la foto omaggia il bisnonno Filippo

Il principino George Alexander Louis Mountbatten-Windsor, primogenito dei duchi di Cambridge William e Kate Middleton e terzo in linea di successione al trono, ha spento 8 candeline. Nato a Londra il 22 luglio 2013, George ha il titolo e di “Sua Altezza Reale Principe George di Cambridge”.





Per festeggiare il fratello maggiore di Charlotte e Louis, la famiglia reale ha rispettato la tradizione delle foto ufficiali poi pubblicate sugli account social ufficiali. “Compie otto anni!”, esordisce il primo post apparso, su Instagram, sull’account ufficiale del duca e della duchessa di Cambridge, a corredo di una bella fotografia di un sorridente George.

Ma all’occhio dei più attenti non è sfuggito un particolare. Il principino George posa sorridente seduto sopra il cofano di un fuoristrada, un Land Rover Defender, il preferito del duca di Edimburgo, tanto da volerlo come carro funebre per il giorno del suo funerale.