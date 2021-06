Sappiamo bene quanto il modo di affrontare le relazioni cambi a seconda del segno zodiacale. C’è chi è alla continua ricerca di storie leggere, perché non riesce a legarsi, e chi invece non può assolutamente fare a meno di legami profondi, fortemente emotivi.

Noi di Caffeina oggi vi parliamo dei segni dello zodiaco che hanno più difficoltà a lasciare andare una relazione d’amore. E ciò accade per una serie di peculiarità che contraddistinguono questi tre segni. Non si tratta dell’elemento dominante, che si tratti di fuoco, terra, acqua o aria, questi segni appartengono a case diverse.

Scorpione. Se parliamo di relazioni, i nati sotto a questo segno di terra, sono appassionati e intensi. Non sono persone predisposte all’innamoramento facile, ma una volta trovata la propria dolce metà, si danno completamente. È un segno che si tuffa totalmente nella relazione, mantenendo sempre vivo quel fuoco primordiale, e il resto cessa di esistere. Complicatissimo per gli Scorpione lasciare in una relazione, ciò avverrebbe solo in casi estremi come il tradimento. Ponendo che ciò accadesse, questo particolare segno rimarrebbe ossessionato dalla relazione, probabilmente per ponderare vendetta.





Vergine. I nati sotto al segno della Vergine pongono l’asticella del proprio futuro partner davvero molto in alto. Riescono ad aprirsi solo dopo aver trascorso un tempo molto lungo insieme ad una persona. Si sforzano molto per trovare una persona che sia davvero eccezionale. Intelligenti e consapevoli, quando sorgono problemi nella relazione, invece di tagliare i legami tendono a risolvere tutti i potenziali drammi che si presentano. Anche quando la soluzione ahimè, non c’è. I Vergine hanno sempre paura di perdere la persona che gli sta accanto e cecano di evitarlo in tutti i modi.

Pesci. I nati sotto al segno dei Pesci hanno un cuore d’oro. Il loro piccolo, si fa per dire, in realtà è gigantesco, problema, è la loro tendenza a idealizzare il proprio partner e vedere solo le sue qualità migliori. Ciò puà molto facilmente obnubilare bandiere rosse e campanellini d’allarme che servono a indicare che una fuga sarebbe doverosa. Nonostante sia super impegnarsi e cercare di risolvere le cose con una persona, i pesci amano credere che la persona che loro amano non possa mai fare nulla per ferirli e sono disposti a difenderla fino alla fine, anche di fronte all’evidenza.