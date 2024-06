Siamo arrivati al weekend, il primo dell’estate 2024. E immancabile è arrivato l’oroscopo di Paolo Fox per il 22 e 23 giugno. Lui è partito dall’Ariete, infatti ci sarà qualche problema di troppo anche se il mese in generale è stato positivo. Sarete un po’ più nervosi, ma servirà pazienza. Poi il mese prossimo andrà meglio. Chi è Toro avrà un fine settimana vincente, cn novità sul lavoro.

Spazio ai nuovi progetti e ci saranno incontri interessanti, quindi sarebbe opportuno prendere parte ad alcune feste. Passando ai Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox sul 22 e 23 giugno prevede che ci sarà positività. Qualche momento di nervosismo sarà presente, bisognerà rilassarsi e puntare al divertimento. Poi l’astrologo ha parlato del segno Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni segno per segno del 22 e 23 giugno

Dunque, l’oroscopo di Paolo Fox si è concentrato sul Cancro, parlando sempre delle previsioni del 22 e 23 giugno. Non dovrete dire cose che non pensate davvero, ma restate più sulla difensiva. Poi da martedì 25 ci saranno miglioramenti. Il Leone si sta concentrando molto sull’aspetto sentimentale, ma ci sono anche ambizioni lavorative. C’è coraggio per affrontare le novità e spazio quindi ai cambiamenti. La Vergine avrà un momento favorevole dopo due giorni da dimenticare. Ci saranno nuovi incontri e potrebbero aumentare le vostre amicizie.

