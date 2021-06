Le vicende legate alla famiglia reale continuano a far discutere e quasi ogni giorno esce fuori un dettaglio importante, che chiarisce ancora di più ciò che è successo in passato. I protagonisti stavolta di questo clamoroso retroscena sono i fratelli Harry e William. Come ben sapete, i due non hanno più grandi rapporti, nonostante nell’ultimo periodo sembra ci sia stato un tentativo di riavvicinamento. La moglie del duca di Cambridge, Kate Middleton, pare non stia ostacolando assolutamente i due.

Nelle ultime ore, tra l’altro, la Middleton pare sia arrivata ad una decisione importante. Il prossimo mese di luglio si terrà l’inaugurazione di una statua dedicata a Lady Diana e Harry sarà presente, mentre la moglie Meghan Markle pare darà forfait. Per evitare situazioni imbarazzati, Kate avrebbe deciso di non presenziare all’importante evento. Sarà presente solo nel caso in cui anche il duca di Sussex dovesse alla fine rinunciare di ritornare nel Regno Unito. Ipotesi al momento poco probabile comunque.

Adesso è arrivato un retroscena appunto sul rapporto tra Harry e William. In particolare, dopo l’arrivo di Meghan Markle nella famiglia reale gli animi si sono subito surriscaldati e il libro ‘Battle of the Brothers’ di Robert Lacey ha fatto chiarezza su quanto successo precisamente tre anni fa, nel 2018. E sono usciti fuori anche i motivi principali che li hanno portati a scontrarsi. A quanto sembra, non sarebbe stata solamente Meghan a creare dissapori e momenti dunque di altissima tensione.





Questo quanto raccontato nel libro: “Harry era completamente infuriato e chiuse il telefono sbattendolo in faccia al fratello”. Oltre quindi a Meghan, i momenti di litigio sono stati scaturiti anche dal diverso trattamento riservato dagli organi di informazione. Harry infatti non ha mai gradito completamente di avere un trattamento peggiore rispetto al fratello. Per evitare ulteriori paragoni ha preferito andarsene e vivere una vita diversa negli Stati Uniti, lontano da Buckingham Palace.

Su Kate Middleton questo quanto riportato dal ‘The Sun’: “Meghan Markle non tornerà nel Regno Unito per l’inaugurazione della statua dedicata alla principessa Diana. Kate Middleton sarà presente solo se il principe Harry decidesse anche lui, come la moglie, di non tornare nel Regno Unito”. Il magazine ‘Entertainment Tonight’ ha comunque riferito di una Kate che non crea problemi ai fratelli.