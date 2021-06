Momento importantissimo nella famiglia reale inglese. Protagonisti di ciò che sta per avvenire sono il principe William e suo fratello Harry. Come ben sapete, non sono stati pochi i problemi avuti in passato, non a caso Harry e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di lasciare l’Inghilterra e andare negli Stati Uniti d’America. La giornata del primo luglio non sarà però come tutte le altre, infatti si verificherà un evento atteso da tantissimi mesi al quale parteciperanno ovviamente entrambi.

Intanto, stando a quanto riportato dal Sun, una comunità di nativi americani, i Chumash, li accusa di aver sottratto loro un’acqua che ritengono sacra, per poter innaffiare le piante del loro giardino nella villa a Montecito, in California. Le accuse sono state avanzate da questa comunità, insediatasi nella parte costiera della California migliaia di anni fa e che si sostenta con attività come la caccia, la pesca e l’agricoltura. Il fatto che anche i Sussex utilizzino le risorse idriche offerte dal sottosuolo rappresenterebbe un sacrilegio.

Nelle prossime ore avverrà dunque l’inaugurazione della statua dedicata alla mamma di William e Harry, ovvero Lady Diana, deceduta nel 1997 in seguito ad un terribile incidente stradale. Si terrà a Kensington Palace e il sito ‘Telegraph’ ha dato in anteprima una notizia bomba. Ha infatti contattato alcune fonti attendibili, vicine ai reali, che hanno comunicato una news che se confermata rappresenterebbe davvero un punto di svolta forse decisivo nel rapporto tra i due fratelli in dissidio.





Stando a quanto riferito, pare che al termine dell’evento ci sarà un incontro privato tra William e Harry. Ovviamente si spera che da questo dialogo possa uscir fuori un chiarimento tanto atteso. I due fratelli hanno comunque lavorato insieme nelle scorse settimane per stabilire dove sarà posizionata la statua. Harry si trova in Gran Bretagna dallo scorso venerdì per rispettare la quarantena obbligatoria. E dopo l’evento dedicato alla mamma tenterà una riappacificazione con William. E vedremo cosa succederà.

Nelle scorse ore, durante il talk show Loose Women, il biografo reale Andrew Morton, autore del libro scandalo “Diana: Her True Story”, ha parlato proprio di ciò che Lady Diana gli confidò: “In svariate occasioni, Diana mi disse molto chiaramente che vedeva Harry come una spalla per William, in vista di quella che un giorno sarebbe stata la sua carica di futuro re.