Adesso la famiglia reale inglese è davvero costretta a tremare, dopo le ultime indiscrezioni riguardanti Harry e Meghan Markle. In particolare, sarebbe proprio l’erede al torno d’Inghilterra a potersi rendere protagonista di un gesto clamoroso che susciterebbe una marea di polemiche. E la preoccupazione sta dunque crescendo di giorno in giorno perché l’ipotesi che possa svelare una cosa incredibile è sempre più concreta. E chissà se la stessa regina Elisabetta in persona non dovrà necessariamente intervenire.

Recentemente Meghan è stata criticata per l’abbigliamento. A quanto pare i tabloid inglesi hanno calcolato il valore degli accessori e degli abiti indossati dalla moglie del principe Harry e sono arrivati a una cifra monster: ben 450mila dollari. Un look decisamente costoso e dichiarato inappropriato per lo scopo dell’evento al quale hanno partecipato. La duchessa ha infatti partecipato ad una conferenza sull’importanza dell’equa distribuzione dei vaccini. Una sorta di accusa nei confronti dei paesi più ricchi.

Il principe Harry ha già intascato 15 milioni di sterline come anticipo dagli editori del suo libro. E qui dentro potrebbe essere fatto un nome clamoroso, che aprirebbe scenari imprevedibili. Alcune fonti vicine alla Royal Family si sono già dette molto sorprese per la tanta determinazione del nipote della sovrana nel portare avanti questo suo lavoro. Gli editori sarebbero pronti a fargli una richiesta molto forte e lui potrebbe accettare, anche se dovrà fare i conti con reazioni più che attese.





Stando alle ultime voci, Harry e Meghan Markle potrebbero annunciare ufficialmente il nome del reale, che si sarebbe reso autore di commenti razzisti nei confronti del figlio Archie. Il libro è incentrato soprattutto sulla mamma Lady Diana, ma potrebbero essere inseriti dettagli succulenti su questa vicenda. A parlare nelle scorse ore è stata anche l’esperta reale, Penny Junior, la quale ha riferito che molto probabilmente gli editori insisteranno fino all’ultimo perché hanno bisogno di avere notizie bomba.

Queste le rivelazioni di Penny Junior: “Gli editori vorranno molto indietro visti i soldi che hanno investito, come ad esempio nominare questo cosiddetto razzista. Harry sta facendo ricerche sulla vita di sua madre, quindi parlerà del matrimonio dei suoi genitori, della rottura, delle relazioni. Potrebbe essere incredibilmente dannoso per suo padre e Camilla. L’ultima cosa di cui hanno bisogno loro o il Paese è un’altra ondata di rabbia basata su quelle che ritengo siano false accuse”.