Il momento tanto atteso è arrivato da poco. Harry e sua moglie Meghan Markle hanno finalmente mostrato per la prima volta la figlia Lilibet, venuta alla luce lo scorso mese di giugno. Proprio in questi giorni molti siti di informazione si stavano chiedendo le ragioni di questa mancata fotografia della piccola, ma la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e di pubblicare ufficialmente la prima immagine della famiglia al completo. Presente ovviamente anche il primogenito Archie, apparso sorridente.

Harry e Meghan Markle hanno intanto deciso di non festeggiare il Natale con la regina Elisabetta. Una fonte ha fatto sapere che nelle intenzioni di Harry e Meghan ci sarebbe quella di vivere il Natale a casa a Montecito, in California: “Vogliono fare il nido e preparare dei pasti fatti in casa”, ha proseguito. Poi un altro dettaglio che farebbe pensare a un vero e proprio ‘sgarro’ alla Regina. Pare abbiano già provveduto a invitare la mamma di Meghan, Doria Regland, e gli amici Katharine McPhee e David Foster.

Harry e Meghan Markle hanno scelto l’occasione del Natale per svelare al mondo la secondogenita Lilibet. Pubblicata dalla coppia reale il primo scatto ufficiale attraverso una cartolina di famiglia. Entusiasmo alle stelle da parte di entrambi, che hanno fatto vedere di essere davvero felici di aver costruito questo splendido quadretto familiare. La bimba è in braccio alla madre e tutti gli occhi dei protagonisti dell’istantanea sono praticamente rivolti verso di lei. E bellissima è stata anche la frase scelta per la descrizione.





Queste le parole riportate nella cartolina di famiglia di Harry e Meghan Markle: “Quest’anno, nel 2021, abbiamo accolto nostra figlia Lilibet nel mondo. Archi ci ha fatto diventare una mamma e un papà. Lili ci ha fatto diventare una famiglia”. Quindi, adesso si sentono decisamente al completo. Un momento emozionante non solo per loro ma anche per tutti i sudditi, che finalmente l’hanno potuta conoscere. Chissà se nei prossimi mesi non pubblicheranno con maggiore frequenza sue fotografie.

La piccola Lilibet è nata il 4 giugno al ‘Santa Barbara Cottage Hospital Emergency’ di Santa Barbara, nello stato americano della California. Poi Harry e Meghan, dopo aver dato l’annuncio della sua nascita, non l’hanno mai fatta vedere pubblicamente fino ad ora, quando hanno finalmente tolto ogni velo mostrando a tutti la bellezza della bimba di appena sei mesi.