Ancora un nuovo colpo di scena firmato dal principe Harry e da Meghan Markle. Eppure nei giorni scorsi erano trapelate notizie che facevano presupporre una situazione ben diversa. Ovviamente ad essere interessata da questo smacco è la regina Elisabetta, che ormai da molto tempo non riesce ad instaurare un normale rapporto con loro. E quest’ultimo gesto della coppia di certo non favorirà una riappacificazione, tanto attesa dai sudditi e auspicata dalla stessa famiglia reale.

Intanto, pesanti accuse sono state mosse qualche giorno fa proprio nei confronti di Meghan Markle. L’ex capo delle comunicazioni dei Sussex ha manifestato la sua lamentela a proposito di atteggiamenti che la duchessa avrebbe riservato verso tre colleghe, nello specifico due assistenti personali, poi cacciate di casa dalla duchessa, e un terzo membro dello staff. Il trattamento della duchessa sarebbe risultato “totalmente inaccettabile”, queste le parole usate da Jason Knauf in una rivelazione bomba.

Nel recente passato Harry pare non sia stato affatto bene. Dopo la morte di suo nonno Filippo di Edimburgo, sarebbe apparso molto preoccupato dalle ultime voci sulle condizioni di salute della sovrana e avrebbe avuto anche un vero e proprio attacco di panico perché spaventato dalla possibilità che anche alla regina potesse capitare qualcosa di irreparabile, mentre lui si trovava negli Stati Uniti d’America. Si era quindi ipotizzato un avvicinamento del nipote, ma a sorpresa tutto questo non dovrebbe avvenire.





Stando a quanto riportato dall’informatissimo ‘Page Six’, Harry e sua moglie Meghan non trascorreranno le festività natalizie a Sandringham in compagnia della regina, nonostante siano stati ufficialmente invitati: “Ci sono molte cose che riguardano la logistica e la pianificazione di un Natale in famiglia, quindi ovviamente lo staff sa già che Harry e Meghan non verranno. Per la regina sarà il primo Natale senza il marito. Si sperava che ci sarebbero stati”, ha aggiunto una fonte vicina alla Royal Family.

E poi è stato riferito ancora su Harry e Meghan: “Se ci fossero, a quest’ora l’avrebbero comunicato alla loro famiglia ma questo è il primo Natale di Sua Maestà senza il marito e si sperava che volessero stare con lei. Penso che tutti comprendano che ci sarà una frenesia quando entrambi torneranno nel Regno Unito, ma devono andare avanti”. Quindi, marito e moglie dovrebbero restare in California.