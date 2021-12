Harry e Meghan, con il Natale alle porte, la decisione sembra essere stata già presa. Le vicende della Royal Family continuano a restituire ancora colpi di scena. Infatti, nonostante la Regina Elisabetta II stia sperando di trascorrere le festività del Natale con la famiglia riunita, i Duchi di Sussex sembrano aver preso programmi del tutto diversi.

Natale in famiglia? Sarebbe stato molto bello rivedere i reali riuniti intorno allo stesso tavolo. Questo, quando meno, il sogno di Sua Maestà, che pare non poter essere realizzato. Infatti a rivelare la notizia è stata una fonte vicina alla coppia che avrebbe rilasciato alcuni dettagli durante un’intervista per Ok!Magazine. Programmi diversi e sopratutto lontani dalla Corona per Harry e Meghan. Le festività natalizie avrebbero rappresentato un momento molto importante per riappacificare gli animi. E in particolar modo Sua Maestà avrebbe avuto modo di trovarsi vicina anche a Archie e Lilibet Diana.

Sogni infranti? Pare proprio che la decisione di coppia sia stata già presa. La fonte fa sapere che nelle intenzioni di Harry e Meghan ci sarebbe quella di vivere il Natale a casa a Montecito, in California: “Vogliono fare il nido e preparare dei pasti fatti in casa”, rivela la fonte. Poi un altro dettaglio che farebbe pensare a un vero e proprio ‘sgarro’ alla Regina.





Infatti la coppia, rivela ancora la fonte, pare abbia già provveduto a invitare la mamma di Meghan, Doria Regland, e gli amici Katharine McPhee e David Foster. Persone e affetti che durante un intero anno trascorso non sono mai venuti meno a un sopporto. E la Regina? Dal canto suo Elisabetta II potrebbe restare sorpresa da questa decisione, non credete? Soprattutto alla luce dei lutti che Sua Maestà ha dovuto superare, primo tra tutti quello del marito.

Certamente alla tavolata regale non mancheranno William e Kate Middleton che come ogni anno hanno già provveduto a posare per un ritratto di famiglia con i figli George, Charlotte e Louis. Insomma, tempi ancora difficili per la Royal Family, dove l’aria tesa che circola già da diversi mesi tende a non volersi ancora mitigare del tutto.