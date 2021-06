“Lui mai”. Harry e Meghan, sale la tensione con la casa reale. Lo schiaffo del principe Carlo al piccolo Archie è senza precedenti

Principe Harry e Meghan Markle, continua lo ‘scontro’ celato con Carlo. Da quando il principe Filippo ha chiuso per sempre i suoi occhi, sono stati riaperti più capitoli sulle sorti della Royale Family e in particolar modo su un rapporto che sembra essere ormai irrecuperabile tra il figlio della sovrana d’Inghilterra e i Duchi di Sussex. Questa volta viene tirato in ballo anche il piccolo Archie.

“Tagliare” i Duchi di Sessex dalle foto di famiglia, solo il primo passo di quello che sembra essere il progetto del principe Carlo. Dopo il funerale del principe Filippo e le foto che avrebbero visto Harry e William scambiare civilmente alcune chiacchiere, sembrava che in qualche modo i rapporti tra i Duchi e la Royal Family potessero riprendere. Poi la conferma che tutto questo non sarebbe mai potuto accadere.

Tagliate le foto dei Duchi alle spalle di un video ufficiale con protagonista il principe Carlo. Un gesto sottilmente celato ma non per i più attenti ai dettagli. E non è la prima volta che Carlo decide di parlare attraverso le immagini per inviare un messaggio chiaro e esplicito di ‘esclusione’ dei due coniugi dalla vita di corte. Anche in occasione del compleanno del nipote Archie, Carlo ha inferto un duro colpo.





Il principe si è mosso sottilmente, omettendo la mamma Meghan del festeggiato dalla foto. Aumentano i sospetti di una pianificazione da parte del figlio della sovrana decisa a tavolino e comunicata attraverso ‘messaggi in codice’ che non passano di certo inosservati quando le vicende della famiglia dei regnanti tendono a essere mosse da sottili tensioni che fanno tremare la pareti del Palazzo.

La rottura o l’esclusione dei Duchi di Sussex tende dunque a diventare una conferma. E di recente sembra essere stato tirato in ballo anche il piccolo Archie, al quale pare sia stati impedito di diventare principe. D’altronde il titolo di HRH (his/her royal highness) viene concesso dal monarca in persona, che può sempre cambiare le regole in vigore. La decisione di Carlo sembra arrivare dopo le accuse mosse da Harry di non essere “un buon genitore”. Dunque: “Hanno detto a Harry e Meghan che Archie non diventerà mai principe”, vocifera una fonte anonima al giornale britannico.