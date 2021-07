“Vogliono farlo davanti alla regina”. Harry, Meghan Markle e la piccola Lilibet Diana, la decisione è clamorosa

Una notizia importante e suggestiva arriva da fonti vicine a Harry e Meghan Markle. Come ben sapete, le tensioni nella famiglia reale sono decisamente molto alte, anche se si sta facendo di tutto per ricomporre quanto possibile la frattura per giungere almeno ad una sorta di tregua. E ciò che sta emergendo in queste ore va verso questa direzione, infatti i due coniugi sarebbero pronti a mettere in pratica una decisione che potrebbe rasserenare gli animi e rendere felice la regina Elisabetta.

Nonostante abbiano vissuto momenti da incubo in passato in Inghilterra e abbiano deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, potrebbero ritornare nel Regno Unito per una festa molto importante. Al momento si tratta semplicemente di indiscrezioni, anche se sono sempre più forti e concrete. Non resta che capire se faranno veramente questa scelta, che aprirebbe a scenari ben diversi e più tranquilli. Andiamo a scoprire insieme dunque cosa avrebbero intenzione di fare Harry e Meghan.

Harry e Meghan Markle hanno avuto l’enorme gioia di diventare nuovamente genitori con la nascita della piccola Lilibet Diana. Ed ecco che la decisione sul battesimo sarebbe davvero clamorosa. Infatti, la coppia avrebbe deciso di svolgere la cerimonia a Windsor sotto gli occhi della regina Elisabetta. A riferirlo è l’esperto di reali Richard Eden, il quale ha annunciato: “Vogliono una cerimonia reale. Harry l’ha detto a diverse persone che vogliono far battezzare Lili a Windsor, proprio come suo fratello”.





E l’esperto di reali ha aggiunto: “Sono felici di aspettare che le circostanze lo permettano”. L’ipotesi più plausibile è che questa ricorrenza possa svolgersi nel prossimo mese di settembre. Anche perché Harry tra due mesi tornerà in patria per un evento in onore della sua mamma Lady Diana. Non vuole assolutamente mancare, come già successo con l’inaugurazione della stata in sua memoria, e quindi potrebbe approfittarne anche per dare vita al battesimo tanto atteso della sua secondogenita.

Recentemente proprio su Meghan è scoppiata una nuova bomba. Sembra infatti che la principessa Anna, poco prima delle nozze, abbia avvertito Harry. “Non sposarla, è inadatta per te e per il Paese”, sarebbero state le sue parole. La secondogenita della regina Elisabetta aveva intuito anche prima di William e di Kate Middleton che l’ex attrice non era in grado di ricoprire quel ruolo dentro la Famiglia Reale.