Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere più del solito quanto di grave stia accadendo tra Buckingham Palace ed Harry e Meghan Markle. Mentre i due Sussex ormai hanno iniziato una nuova vita in California, nella Royal Family vengono prese decisioni che potrebbero metterli ancora di più in un angolo. Sembra proprio che il principe Carlo abbia ormai compiuto la sua scelta,

Carlo ha scelto di ridurre il numero dei reali all’interno della Monarchia inglese. Una scelta per andare incontro ai britannici che lamentano un’eccessivo spreco di soldi per colpa della Corona. Archie non avrà mai il titolo di principe. Ebbene, il futuro erede al trono avrebbe intenzione di formare una Monarchia più ‘piccola’, con lo scopo di accontentare i contribuenti britannici. Cosa altro sarà successo di più grave?!

La bomba gossip è stata lanciata: il principe Carlo non ha mai smesso di mantenere Harry e Meghan Markle anche dopo la cosiddetta Megxit, nel gennaio 2020. Nel corso della famosa intervista a Oprah Winfrey, Harry e Meghan Markle avevano raccontato di essere letteralmente ‘tagliati fuori finanziariamente’, ma i resoconti delle spese dei reali nello scorso anno suggeriscono diverse conclusioni.





Il figlio della regina Elisabetta, principe Carlo, avrebbe effettivamente continuato a mantenere i Sussex con una ‘somma sostanziale’ anche nei mesi seguenti l’uscita dei Sussex da Buckingham Palace. I finanziamenti per entrambi i figli del principe alle loro famiglie, secondo i suoi conti di Clarence House, infatti si aggirerebbero sui 4,5 milioni di sterline, con una diminuzione di circa 1,2 milioni di sterline a seguito della Megxit.

La notizia delle scuse di razzismo ad Archie non è assolutamente vera. Il piccolo sarebbe dovuto diventare diventare Dumbarton, un prestigioso titolo di che tra l’altro appartiene già alla dinastia Sussex, anche se non lo hanno mai utilizzato poiché ‘dumb’ in inglese vuol dure ‘stupido’. E i due Sussex avevano paura che a scuola avrebbero preso in giro Archie per il titolo.