Le vicende legate a Harry sono sempre molto delicate. Il suo rapporto con la famiglia reale non è più buono ormai da tempo e, sebbene col fratello William ci siano stati dei tentativi di riavvicinamento, la situazione con papà Carlo sembra del tutto non risolvibile. Ma ciò che avrebbe deciso di fare sta creando dei momenti estremamente imbarazzanti. E in serbo ci sarebbe una vera e propria vendetta da parte di alcune persone che sono state molto vicine a lui, che rischierebbero di creare degli scossoni clamorosi.

Intanto, pare proprio che Harry e Meghan non torneranno più a Frogmore Cottage, la loro residenza inglese. I collaboratori della regina si sono affrettati con il piccolo trasloco, già incominciato ai primi di luglio, pochi giorni dopo la ripartenza di Harry, venuto a Londra per l’inaugurazione della statua di Diana. Ad oggi la residenza è occupata dalla cugina Eugenia, con il marito Jack e il figlio August.

Si è diffusa la notizia nei giorni scorsi della possibilità che Harry possa pubblicare una sua autobiografia. Notizia che ha messo in allarme Buckingham Palace, ma non solo. Infatti, ci sarebbero altri soggetti che sarebbero interessati da questa vicenda e si starebbero già organizzando per metterlo in difficoltà. Nel caso in cui il suo progetto dovesse concretizzarsi ufficialmente, potrebbe essere messa in atto una vendetta che potrebbe creare delle situazioni molto scottanti per l’erede al trono d’Inghilterra.





Stando ad alcune fonti molto vicine alla famiglia reale, alcuni ex amici di Harry sarebbero pronti a riferire “segreti sporchi” che riguardano il marito di Meghan Markle. In particolare, il ‘Mail on Sunday’ ha riportato una dichiarazione di un ex amico del college: “Sembra una mossa molto ipocrita dato che Harry ha cacciato le persone dal suo gruppo di amicizia per aver parlato con la stampa. Ma c’è il timore che rivelerà dettagli della loro giovinezza spensierata e che qualche rivelazione rovinerà le loro carriere e vite personali”.

Dunque, se Harry dovesse tirare in ballo questi ex amici, loro avrebbero preso la decisione di controbattere e di svelare alcuni “segreti sporchi” riguardanti la vita da giovane del fratello di William. Anche se comunque l’autobiografia pare sia stata messa in piedi soprattutto per scagliarsi contro il fratello, come detto dall’esperta Angela Levin: “Vuole vendetta, è l’unica cosa che mi viene in mente. Stufo di essere la scorta”.