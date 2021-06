“Mio padre non l’ha mai fatto”. Ma poi escono le foto: Harry smentito all’istante

Harry ancora contro la royal family. Dopo l’intervista scandalo rilasciata insieme alla moglie Meghan Markle, incinta del loro secondo figlio, il secondogenito del principe Carlo e Lady Diana è tornato a svelare retroscena a Oprah Winfrey. E a sferrare accuse.

Già la chiacchierata di coppia in tv aveva inevitabilmente ingigantito la frattura con la royal family iniziata già con il trasferimento dei duchi di Sussex negli Usa, la cosiddetta Megxit, ma era solo l’inizio perché Harry è tornato a fare altre rivelazioni ‘choc’ nel nuovo programma della più famosa intervistatrice americana. Nel corso di “The Me You Can’t See”, lo show di Oprah per Apple Tv, è stato un vero fiume in piena. Ha ammesso di aver fatto uso di droghe e alcol per provare a superare il trauma della morte della madre ed è anche tornato sulla depressione della moglie.

Harry accusa il principe Carlo ma le foto lo smentiscono

Non solo. Harry ha anche paragonato la sua vita a palazzo a quella di un animale in uno zoo, quindi l’attacco frontale a papà Carlo: “È bello avere uno spazio all’aperto dove posso fare passeggiate con Archie e con i miei cani – ha raccontato a Oprah Winfrey – Tutte queste cose sono meravigliose. Per me il momento più bello è quando posso portare mio figlio a fare un giro in bicicletta, cosa che non ho mai fatto con mio padre quando ero bambino”.





Dunque Harry ha accusato il principe Carlo di non averlo mai portato in bicicletta. Ma forse si confonde perché poco dopo queste rivelazioni dagli archivi sono spuntate le immagini che mostrano un’altra verità e quindi lo smentiscono. Ecco una foto scattata a Sandrigham nel 1990 il duca di Sussex è seduto sul seggiolino posteriore della bicicletta di papà Carlo, mentre William pedala accanto a loro.

In un’altra, in bianco e nero, realizzata vicino al castello di Balmoral, il futuro re traina il piccolo Harry con un carrello attaccato alla sua bici. E poi, ancora, un altro scatto in cui tutta la famiglia è in giro su due ruote. In un secondo momento, comunque, Harry ha insistito sul fatto che durante l’intervista sia stata detta la verità nel modo più “compassionevole” possibile, così da lasciare spazio a una eventuale riconciliazione con la famiglia. Riconciliazione che però sembra sempre più lontana.