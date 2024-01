Un’altra brutta notizia arriva dalla casa reale britannica. In questi giorni l’attenzione mediatica è concentrata su Kate Middleton, moglie di William, erede al trono della corona più importante d’Europa. Ricoverata alla London Clinic dallo scorso martedì, per la futura regina si prevede il ricovero nella struttura ospedaliera dai 10 ai 14 giorni prima di tornare a casa per continuare la convalescenza, come affermato da una nota di Kensington Palace.

Una dichiarazione ufficiale sottolinea inoltre che l’obiettivo di Kate durante questo periodo è quello di causare il minor disagio possibile ai figli George, Charlotte e Louis anche se avrà bisogno di due o tre mesi per riprendersi del tutto e, sulla base degli attuali consigli medici, non dovrebbe tornare ai doveri pubblici ufficiali almeno fino a dopo Pasqua. Il motivo dell’intervento non è stato confermato dalla casa reale.

Sarah Ferguson, diagnosticato un cancro alla pelle

Tra le ipotesi l’isterectomia, l’asportazione dell’utero, ma anche adenomi benigni, di polipi e una diverticolite acuta. In questo periodo il suo staff ha contattato i 30 enti di beneficenza di Kate per rinviare e riprogrammare gli impegni, mentre la sua assistente segretaria privata, Natalie Burrow, ha dichiarato che, insieme al segretario privato di William, Jean-Christophe Gray, garantirà in prima persona che il lavoro della principessa vada avanti.

Anche il re Carlo III dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico importante a causa della prostata ingrossata. Il Daily Mail, citando fonti reali, ha aggiunto di un monarca “fuori gioco al massimo per qualche giorno, e in tutta probabilità per molto poco tempo”. Ora c’è un’altra notizia su un altro amato componente della famiglia reale. Si tratta di Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, figlio della regina Elisabetta II e Filippo d’Edimburgo.

Sarah Ferguson, 64 anni, ex moglie del principe Andrea e madre della principessa Beatrice e della principessa Eugenia, ha ricevuto la diagnosi di un melanoma, un cancro maligno della pelle, scoperto durante il trattamento successivo al tumore al seno. Il melanoma è stato scoperto dopo che diversi nei sono stati rimossi in un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo una mastectomia. I medici lo stanno analizzando per vedere se è stato scoperto precocemente.