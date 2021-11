L’icona dei giovani e famosa attivista per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, Greta Thunberg, è super impegnata in questi giorni visto che i grandi del pianeta si stanno incontrando alla Cop26 di Glasgow per frenare il surriscaldamento globale e ridurre le devastanti conseguenze ambientali. In tanti però si sono chiesti se la ragazza abbia un cospicuo guadagno e se queste battaglie dunque le permettano di ottenere anche somme di denaro considerevoli. E sarebbe proprio così.

Sono infatti state fatte delle stime e la cifra venuta fuori è stata davvero abnorme. Nessuno probabilmente si aspettava che potesse percepire dei guadagni così importanti; inoltre, è stato specificato anche quali siano le fonti di questi incassi record. Ovviamente da parte sua ci sono state anche delle donazioni davvero importanti in questi anni. Basti pensare che l’anno scorso ha dato 200 mila dollari all’Unicef: 100 mila consegnati dalla stessa attivista e altri 100 mila provenienti dalla sua fondazione.

Durante le sue numerose attività in veste di attivista ambientale, Greta Thunberg è stata grande protagonista con alcuni suoi libri e anche film. In particolare, ha pubblicato ‘La nostra casa è in fiamme’ e ha presentato il film documentario ‘Io sono Greta’. Come detto prima, avrebbe comunque guadagnato in questi anni somme davvero imponenti, anche se non sarebbero tutte in suo possesso. Nel senso che ha poi devoluto in beneficenza una parte di questi guadagni con gesti apprezzato da tutti.





La pellicola documentario ‘Io sono Greta’ ha ottenuto al botteghino un incasso di 360 mila dollari e poi ha anche conquistato il premio ‘Gulbenkian Prize for Humanity’, del valore di un milione di euro. Inoltre, vale 100 mila dollari lo ‘Human Act Award’, che però avrebbe regalato alla fondazione. Dunque, molte somme accumulate nel corso di tutto questo tempo non sono realmente state intascate da Greta Thunberg. Ma facendo un rapido conto, il suo guadagno sarebbe ugualmente straordinario.

Greta Thunberg avrebbe un patrimonio stimato in circa un milione di dollari, ma non dovrebbe tenere praticamente nulla per sé. Anche perché bisogna prendere in considerazione i social network, dove è seguitissima su Instagram, Facebook e Twitter. Classe 2003, la giovane svedese è diventata famosa grazie alle sue manifestazioni svolte al Riksdag a Stoccolma, in Svezia, un vero e proprio sciopero scolastico per il clima. Di lì in poi solamente successi incredibili.