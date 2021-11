Tutte pazze per la gonna e la maglia con cristalli: marca e prezzo dell’outfit di Belen Rodriguez

La prima a indossarla è stata Belen Rodriguez, poi a ruota l’hanno seguita Soleil Sorge, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La showgirl argentina ha mostrato il nuovo desiderio dell’Inverno 2021, la gonna con le frange di cristalli.

In un post pubblicato su Instagram una settimana Fa Belen Rodriguez ha postato due foto con il total look formato da maglia e gonna, rigorosamente con i cristalli, un capo concepito per i party delle festività in arrivo. Ma la gonna apre l’Inverno 2021 a infinite interpretazioni e abbinamenti.

Belen Rodriguez, marca e prezzo di gonna e maglia con le frange

I tagli mini e l’aderenza di gonna e maglia sono perfetti da abbinare con capi oversize o dal taglio wide. La minigonna in maglia di Belén Rodriguez è firmata Gaëlle Paris e si caratterizza per un taglio aderente con vita elasticizzata e un orlo arricchito da frange di cristalli. E ancora la maglia cropped dove anche in questo caso i protagonisti sono i cristalli di luce.





Dopo Belen Rodriguez il capo è stato scelto anche da Soleil Sorge in una diretta del Grande Fratello Vip, abbinati a dei sandali argento, mentre Elisabetta Gregoraci ha reso l’outfit più rock indossando un paio di stivali neri.

Il marchio del completo è Gaelle Paris, il marchio italiano nato da Michele Cilli, che nel 2009 ha posto le basi per la crescita e l’affermarsi di un brand tutto made in Italy ma che richiama la moda francese. Il costo della gonna è di 119 euro mentre quello della maglia di 155.