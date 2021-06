Sorpresa: nessuno si aspettava un’incursione di George e Charlotte di Cambridge. E invece i principini, 7 e 6 anni, rispettivamente primogenito e secondogenita di William e Kate Middleton hanno fatto il loro debutto come ‘assistenti’ del padre e dato il via a una maratona di beneficenza a Sandringham, nel Norfolk.

Una apparizione davvero inaspettata coincisa con la Festa del Papà che nel Regno Unito si celebra la domenica di fine primavera, e quindi quest’anno è caduta il 20 giugno 2021. Così, per la gioia di tutti, per il conto alla rovescia di apertura ella gara, papà William ha condiviso il microfono proprio con George e Charlotte. Quanto sono cresciuti! A differenza degli eventi passati, però, hanno entrambi svolto il loro ‘dovere’ in modo impeccabile.

George e Charlotte, uscita a sorpresa in occasione della Festa del papà

Nessuna linguaccia (memorabile fu quella di Charlotte durante la King’s Cup Regatta del 2019), nessuna smorfia (come quelle che George aveva regalato ai fotografi dal balcone di Buckingham Palace). Un’uscita inaspettata che è stata l’occasione per rivedere in pubblico i principini: l’ultima volta erano comparsi nel giardino di casa in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni di matrimonio dei genitori.





A fine maratona, poi, mano nella mano col padre sorridente e fiero e anche fresco di compleanno, i principini hanno lasciato la manifestazione. Nessuna traccia, invece, di Kate Middleton e del piccolo di casa, Louis, che probabilmente sono rimasti a casa, nella vicina Anmer Hall. Ma da parte della duchessa non sono mancati gli auguri social nel giorno della Festa del papà.

Sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Cambridge, come ogni anno ha pubblicato un nuovo post. Quest’anno un collage animato con William coi suoi tre figli al Trooping the Colour 2019, William e Harry bambini in Scozia con papà Carlo, Kate Middleton nel giorno del royal wedding con padre Michael ma anche il compianto principe Filippo assieme alla regina Elisabetta e alcuni dei loro nipotini.