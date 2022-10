Lutto nel mondo della moda, si spegne la regina del glamour. Delle cinque sorelle Fendi, chiude per sempre i suoi occhi Franca, ereditiera di una delle più celebri maison di moda romana conosciuta in tutto il mondo: “Le cinque sorelle Fendi erano le prime a entrare in ufficio e le ultime a spegnere la luce”, sono le parole di Silvia Venturini Fendi, figlia di Anna e nipote di Franca.

Franca Fendi muore a 87 anni. Storica la maison di moda fondata dai genitori di Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017), Alda e Franca: “Ai tempi non c’erano red carpet, né visibilità. Tutto si faceva per passione. Mia madre e le zie preparavano le collezioni di notte, a uffici chiusi. L’atelier era un luogo di energia, di incontro, di discussione”, racconta la nipote Silvia.

Franca Fendi muore a 87 anni: “Addio regina, grazie di tutto”

La fondazione della celebre casa di moda risale al 1925 grazie alla caparbietà e alla passione dei genitori Edoardo e Adele che hanno fatto della Fendi uno dei marchi italiani più prestigiosi di fama mondiale. Franca, classe 1935, ha dimostrato fin dalla giovane età di avere a cuore la missione dell’azienda e così ricoprì il ruolo di responsabile acquisti e direttrice del punto vendita di via Borgognona.

Ma al nome di Franca Fendi , si lega anche un’altra storia commovente, quella con il marito Luigi Formilli, scomparso nel 2001 a cui Franca donò il suo rene. Un racconto reso nel prodotto editoriale dal titolo “Sei con me. La nostra grande, unica storia d’amore”, pubblicato da Rizzoli nel 2018, dove Franca ha ripercorso tappe di vita e del suo smisurato amore.

“Chi ha conosciuto il vero amore sa che la pienezza è anche nei vuoti che lascia”, così Franca Fendi ha parlato del vuoto lasciato dalla scomparsa del marito: “Nella mia mano che nasconde un dito. Nel mio corpo dove manca un organo che tanti anni fa per amore ho donato”.

Nella vita di Franca, la dedizione per il mondo della moda, in cui la Fendi riuscì sempre a immergersi con occhio e animi sempre rivolti verso i grandi mutamenti sociali: “dai figli dei fiori allo stile da discoteca, dalle minigonne ai caftani etnici, dalle zeppe vertiginose ai sandali rasoterra”, questo perché per Franca Fendi la moda era anche il racconto di una storia ‘umanizzata’.

Ma il successo Franca lo deve anche a quel vivo amore che ha rappresentato il suo animo e che le ha permesso, nonostante gli impegni e la notorietà, di mettere la famiglia sempre al primo posto: “Sono sempre stati fondamentali per settantacinque anni, sia con i nostri genitori, che tra noi cinque che poi con i nostri figli, abbiamo sempre preso le decisioni importanti insieme”.