In attesa del nuovo anno, per il quale abbiamo già dato ampio spazio in questi giorni, l’astrologo Paolo Fox, uno dei più seguiti in Italia, ha presento in anteprima come andranno le cose, soprattutto in famiglia e in amore, durante Natale e Capodanno. Tantissimi italiani hanno iniziato a fare il bilancio dell’anno appena trascorso e tanti altri si stanno interrogando su cosa accadrà nel 2024 secondo l’oroscopo.

Come detto, l’astrologo Paolo Fox ha iniziato ad anticipare cosa dicono le stelle per il prossimo anno, facendo una panoramica dell’oroscopo delle feste, dal 25 e 31 dicembre, con le previsioni segno per segno.





Oroscopo di Natale e Capodanno di Paolo Fox

Ariete. Paolo Fox consiglia di fare attenzione “al malumore causato dalla Luna agitata”. Tuttavia, “l’ultimo dell’anno sarà piacevole” all’insegna di un progetto “che dovrà essere recuperato al più presto”.

Toro. I nati sotto questo segno zodiacale dovranno essere molto cauti per quanto riguarda “la sfera sentimentale”, per cui “meglio evitare i conflitti”. Secondo le previsioni di Paolo Fox per i Toro tempi bui durante le vacanze natalizia: “Sarà un Capodanno diverso dagli altri perché sono preoccupati per qualcuno o per qualcosa”.

Gemelli. I nati sotto il segno di questo segno zodiacale potrebbero soffrire di momenti di stress, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Anche la notte di Capodanno è ad alto il rischio di “farsi prendere da inutili malinconie”. Secondo le previsioni di Paolo Fox, il segno dei Gemelli è quello più “sfortunato”.

Cancro. Al contrario dei Gemelli, questo segno sarà molto fortunato nel periodo delle festività natalizie. Buone notizie per i Cancro, che secondo le stelle dovrebbero trascorrere delle feste “intriganti” con “Venere favorevole” e “l’amore protagonista l’ultimo dell’anno”.

Leone. Secondo le previsioni di Paolo Fox periodo interlocutorio per i Leone, alle prese con “nuove proposte” e “conti lasciati in sospeso” da “mettere in ordine” per Capodanno, con tutto quello che può significare.

Vergine. I nati sotto questo segno avranno un Natale non troppo sereno, con problemi legati al lavoro a fare ombra alle nuove opportunità. Risultato: “Nell’ultimo dell’anno ci sarà molta più riflessione che ricreazione”, anche se l’inizio del prossimo anno, scrive l’astrologo Paolo Fox, “porterà giustizia”.

