Sempre e comunque sotto i riflettori, Fedez e Chiara Ferragni sono il re e la regina indiscussi dei social: nelle ore scorse il cantante ha scritto un messaggio che ha messo in allarme i suoi fan: c’entrano i postumi dell’operazione sostenuta per la rimozione del tumore al pancreas. Una lotta che va avanti da qualche mese. A marzo Fedez aveva annunciato sui social di avere dei problemi di salute: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare”.



Il rapper era stato poi operato al San Raffele di Milano e, alcuni giorni dopo, aveva rivelato la natura della sua malattia: “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli”. A maggio poi la prima bella notizia emersa dall’esame istologico: il tumore non aveva preso i linfonodi.

Infine a luglio, il giudice di X Factor si era sottoposto a un altro controllo e anche in quel caso l’esito era stato favorevole. Le conseguenze però si fanno sentire. Con una Instagram story Fedez ha spiegato che il suo primo Natale post operazione non è stato del tutto tranquillo. “Primo Natale post operazione, fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento. Forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili”.



Il motivo con ogni probabilità è legato all’eccesso di cibo che solitamente si prepara a Natale e ad un fisico che si sta ancora adattando. Intanto nei giorni scorsi Fedez aveva voluto mandare un messaggio a Luca Vialli, in queste settimane impegnato in una dura battaglia contro il tumore al pancreas che è tornato a bussare alla porta.



Fedez aveva scelto i social per ringraziare Gianluca Vialli “per il conforto e la forza durante la malattia”. “Spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te” aveva scritto su Twitter.