Fatima, il 13 ottobre del 1917 l’ultima apparizione della Madonna ai tre pastorelli. Un’apparizione anticipata da un miracolo ritenuto il segno tangibile della volontà divina. A mezzogiorno del 13 un numero notevole di persone, radunate alla Cova da Iria, presso la cittadina portoghese di Fátima, aveva visto il disco solare cambiare colore, dimensione e posizione per circa dieci minuti. A tre pastorelli, i fratelli Francisco e Jacinta Marto (9 e 7 anni) e la loro cugina Lúcia dos Santos (10 anni), sarebbe apparsa la Madonna il 13 maggio 1917, mentre si trovavano a Cova da Iria.



Le apparizioni mariane si sarebbero ripetute, e i bambini riferirono che la Madonna aveva promesso loro un evento prodigioso in occasione dell’ultima apparizione del 13 ottobre 1917, a riprova della veridicità dei loro racconti. Il 13 ottobre 1917 molte migliaia di persone, attirate anche dalla rilevanza che la stampa portoghese aveva dato al fenomeno, si riunirono nella Cova. Nonostante la pioggia battente, che aveva reso la Cova un campo fangoso, la folla fu stimata tra 30.000 e 100.000 persone.

Erano presenti anche alcuni giornalisti, tra i quali Avelino de Almeida, redattore capo di O Século, un quotidiano locale di Lisbona, il quale scrisse un articolo il 15 ottobre, sulla prima pagina del suo giornale. “L’ora mattutina è la regola per questa moltitudine, che calcoli imparziali di persone colte e di tutto rispetto, punto rapite come per influenza mistica, contano in trenta o quaranta mila creature… La manifestazione miracolosa, il segno visibile annunciato sta per essere prodotto – assicurano molti pellegrini… E si assiste a uno spettacolo unico e incredibile per chi non fu testimone di esso”.



“Dalla cima della strada, dove si ammassano i carri e sostano molte centinaia di persone, alle quali manca la voglia di mettersi nella terra fangosa, si vede tutta l’immensa moltitudine voltarsi verso il sole, che si mostra libero dalle nuvole, nello zenit. L’astro sembra un disco di argento scuro ed è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non brucia, non acceca. Si direbbe realizzarsi un’eclissi”. Un segno accompagnato dalla consegna di tre misteri ai pastorelli.



Misteri che la Chiesa cattolica ha interamente svelato ma, secondo alcuni, non del tutto. Davanti agli eventi bellici che stanno segnando il cuore d’Europa in questi giorni c’è chi si chiede se in questa data qualcosa non possa succedere: “Fatima, la profezia finale. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, la Madonna scese sulla terra. Oggi è tempo di quelle parole?”, si chiede con un post pubblicato su Twitter la pagina dei Papa boys. Parole che suscitano paura e un ammonimento per tutti come se l’umanità fosse a un passo dal baratro.

