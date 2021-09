Si sa, questa è la settimana della moda a Milano. E proprio in occasione della fashion week, sulla passerella della stilista più amata dallo star system, ovvero Donatella Versace c’erano tutte. Gigi Hadid, Naomi Campbell, Dua Lipa, Irina Shayk, Vittoria Ceretti, Emily Ratajkowski e anche lei: Lourdes Leon, 21 anni. Il suo, un fascino unico, lo sguardo identico a quello della madre e un’attitudine molto cool: Lourdes Leon, la figlia di Madonna, è un personaggio misterioso e ribelle, perfetta per interpretare gli abiti della collezione Primavera Estate 2022 di Versace.

Infatti, ha sfilato sulla passerella di Donatella in occasione della Milano Fashion Week. Protagonisti assoluti i suoi capelli extra lunghi: sono stati il suo marchio di fabbrica, che ha influenzato l’intero show. Rigorosamente del loro castano scurissimo naturale, quasi nero, lucidissimi, perfettamente lisci e portati all’indietro con un leggero effetto wet, hanno esaltato il makeup sui toni pop del verde e dell’azzurro acidi oltre che il meraviglioso abito argento.

E da quello che si capisce dalla fashion week, è questo il trend di stagione, che arriverà a lambire anche la primavera. Proprio come Lourdes, chiome lunghe e selvagge, portate sciolte e libere nella loro natura anche in occasioni eleganti e formali, esprimendo uno stile molto rilassato. Lo dimostra il fatto che anche le altre superstar che hanno sfilato per Versace hanno sfoggiato capelli lunghissimi, reali o fake.





Gigi Hadid, tornata sulle passerelle della fashion week, dopo una pausa per la maternità, ha mostrato in tutta la loro bellezza le sue lunghezze di un inedito color rosso spento, archiviando momentaneamente il suo biondo grano naturale, mentre Emily Ratajkowski, Irina Shayk e Dua Lipa si sono affidate a meravigliose extension per ottenere questo look pazzesco.

Interessante vederlo interpretato anche sui capelli afro intrecciati, altro trend molto visto in queste sfilate Primavera Estate 2022. Prima della fashion week, è stata ospite del Met Gala di New York, una settimana fa. Qui Lourdes Maria ha messo di nuovo in mostro l’ascella “full bush”, cioè pelosa, come simbolo di indipendenza femminile dai canoni imposti dalla società.